Boston Scientific étoffe son portefeuille de dispositifs cardiaques avec l'acquisition de Penumbra pour 14,5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 13:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long de l'article)

Boston Scientific BSX.N a annoncé jeudi qu'elle allait racheter la société de technologie médicale Penumbra PEN.N dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 14,5 milliards de dollars, afin d'élargir son portefeuille de dispositifs cardiovasculaires.

Les entreprises de technologie médicale investissent et développent leurs activités dans le domaine cardiovasculaire, soutenues par une forte demande dans ce secteur.

Les actions de Penumbra ont bondi de plus de 10 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

L'acquisition permettrait à Boston d'accéder aux dispositifs de Penumbra utilisés pour éliminer les caillots sanguins lors de procédures peu invasives.

Boston, qui a récemment relevé ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la forte demande pour ses dispositifs cardiaques, a déclaré que l'inclusion des produits de Penumbra l'aiderait à améliorer "ses revenus et ses marges au fil du temps".

Penumbra a développé un portefeuille complet qui comprend des dispositifs différenciés pour traiter des pathologies telles que l'embolie pulmonaire, l'accident vasculaire cérébral, la thrombose veineuse profonde, l'ischémie aiguë des membres, l'infarctus et les anévrismes.

L'opération valorise Penumbra à 374 dollars par action, soit une prime d'environ 19,3 % par rapport à sa dernière clôture.

La transaction devrait être finalisée en 2026.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BOSTON SCIENTIFI
93,740 USD NYSE -0,36%
PENUMBRA
313,300 USD NYSE +4,01%
