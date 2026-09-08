Boston Scientific estime peu probable d'atteindre ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2026 après une cyberattaque

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par Siddhi Mahatole

Boston Scientific BSX.N a déclaré mardi qu’elle ne prévoyait plus d’atteindre ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice ajusté pour le troisième trimestre et l’ensemble de l’exercice 2026, après qu’un incident de cybersécurité a perturbé les opérations mondiales du fabricant de dispositifs médicaux.

Une activité non autorisée sur certains de ses systèmes informatiques, identifiée pour la première fois le 25 août , a provoqué une panne de réseau qui a perturbé la production ainsi que le traitement et l'expédition des commandes des clients, a indiqué la société dans un communiqué réglementaire.

Rick Wise, analyste chez Stifel, a déclaré que les investisseurs considéraient de plus en plus l'année 2026 comme une « année perdue » pour Boston Scientific et qu'ils seraient susceptibles de se concentrer davantage sur les perspectives de la société pour 2027.

L’action de la société a reculé de 2,3 % en début de séance.

En juillet, Boston Scientific avait prévu pour 2026 un bénéfice ajusté compris entre 3,28 et 3,32 dollars par action et une croissance du chiffre d’affaires de 5,5 % à 6,5 % sur une base déclarée. Pour le troisième trimestre, elle avait tablé sur un bénéfice ajusté compris entre 80 et 82 cents par action.

La société prévoit de récupérer une partie du chiffre d’affaires affecté à mesure qu’elle relance ses activités et traite ses commandes en attente, mais a indiqué que l’impact financier total restait incertain.

Cet incident est le dernier d’une série de cyberattaques visant le secteur de la santé; parmi les entreprises récemment touchées figurent les fabricants de dispositifs médicaux Abbott Laboratories ABT.N , Stryker SYK.N et Medtronic MDT.N , ainsi que le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk NOVOb.CO .

Dans un communiqué publié samedi, Boston Scientific a indiqué que les répercussions de l’incident se limitaient à certaines infrastructures internes et que les analyses de qualité des produits n’avaient révélé aucune altération, hormis des perturbations au niveau des nouvelles activations de sa plateforme de télésurveillance des dispositifs cardiaques.

Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan, a déclaré que cette cyberattaque brouillait la visibilité sur les tendances sous-jacentes de l’activité de Boston Scientific, empêchant ainsi les investisseurs d’évaluer la croissance et la dynamique concurrentielle de ses principales activités, notamment l’électrophysiologie et le dispositif cardiaque Watchman.

La société a précisé que ses principaux centres de distribution traitaient et expédiaient désormais les commandes à des niveaux normaux, voire supérieurs à la normale, que ses installations de stérilisation étaient opérationnelles et que la production avait repris dans la plupart de ses sites à travers le monde.

Boston Scientific prévoit de fournir des perspectives actualisées lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, le 28 octobre.