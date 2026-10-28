 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Boston Scientific en baisse après la révision à la baisse de ses prévisions de bénéfices pour 2026
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 11:47

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Boston Scientific BSX.N recule de 2,5% à 43,91 dollars en pré-ouverture

** BSX révise à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté pour en 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 3,16 et 3,18 dollars par action, contre une projection précédente de 3,28 à 3,32 dollars

** La société annonce un chiffre d’affaires de 5,14 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 5,05 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Elle affiche un bénéfice ajusté de 73 centimes au troisième trimestre, contre une estimation de 72 centimes

** À la clôture d'hier, l'action BSX affichait une baisse de 52% depuis le début de l'année

Valeurs associées

BOSTON SCIENTIFIC
45,080 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 906,06 +0,24%
GENFIT
11,1 +4,91%
STELLANTIS
4,0765 +9,80%
Pétrole Brent
115,33 +0,99%
WORLDLINE
11,178 +8,80%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank