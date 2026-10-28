Boston Scientific en baisse après la révision à la baisse de ses prévisions de bénéfices pour 2026

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28 octobre - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Boston Scientific BSX.N recule de 2,5% à 43,91 dollars en pré-ouverture

** BSX révise à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté pour en 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 3,16 et 3,18 dollars par action, contre une projection précédente de 3,28 à 3,32 dollars

** La société annonce un chiffre d’affaires de 5,14 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 5,05 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Elle affiche un bénéfice ajusté de 73 centimes au troisième trimestre, contre une estimation de 72 centimes

** À la clôture d'hier, l'action BSX affichait une baisse de 52% depuis le début de l'année