 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Boston Scientific dégringole après des ventes trimestrielles décevantes de ses principaux produits
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 20:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

4 février - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Boston Scientific BSX.N chutent de 14 % à 78,72 $

** L'action devrait connaître sa plus forte baisse en pourcentage depuis plus de 5 ans, si les pertes se maintiennent

** BSX prévoit pour 2026 un BPA ajusté de 3,43 à 3,49 $, dont le point médian est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,47 $ - données compilées par LSEG

**Croissance du chiffre d'affaires net entre 10,5 % et 11,5 % pour 2026, plus lente que la croissance de 19,9 % enregistrée en 2025

** Les ventes de la franchise d'électrophysiologie (EP), à 890 millions de dollars, sont inférieures aux estimations de 933 millions de dollars, selon les analystes de RBC

** Les ventes de Watchman, le dispositif de prévention des accidents vasculaires cérébraux de l'entreprise, ont été inférieures de 1 % au consensus, le marché américain étant entièrement responsable de cet écart, selon au moins trois analystes

** Les investisseurs ont maintenant des raisons de s'interroger sur la trajectoire de ces deux moteurs de croissance clés pour l'avenir", a déclaré la maison de courtage J.P. Morgan, en se référant aux activités EP et Watchman

** L'action s'est récemment négociée à 26,1 fois les bénéfices attendus, par rapport à son PE moyen à terme sur cinq ans de 26,9, ce qui suggère qu'elle pourrait être proche de la juste valeur, selon les données du LSEG

** BSX annonce un bénéfice par action de 80 cents pour le quatrième trimestre , contre une estimation moyenne de 78 cents

** Les actions ont chuté de ~7% en 2025

Valeurs associées

BOSTON SCIENTIFI
77,925 USD NYSE -14,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/02/2026 à 20:02:01.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank