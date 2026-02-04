Boston Scientific dégringole après des ventes trimestrielles décevantes de ses principaux produits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

4 février - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Boston Scientific BSX.N chutent de 14 % à 78,72 $

** L'action devrait connaître sa plus forte baisse en pourcentage depuis plus de 5 ans, si les pertes se maintiennent

** BSX prévoit pour 2026 un BPA ajusté de 3,43 à 3,49 $, dont le point médian est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,47 $ - données compilées par LSEG

**Croissance du chiffre d'affaires net entre 10,5 % et 11,5 % pour 2026, plus lente que la croissance de 19,9 % enregistrée en 2025

** Les ventes de la franchise d'électrophysiologie (EP), à 890 millions de dollars, sont inférieures aux estimations de 933 millions de dollars, selon les analystes de RBC

** Les ventes de Watchman, le dispositif de prévention des accidents vasculaires cérébraux de l'entreprise, ont été inférieures de 1 % au consensus, le marché américain étant entièrement responsable de cet écart, selon au moins trois analystes

** Les investisseurs ont maintenant des raisons de s'interroger sur la trajectoire de ces deux moteurs de croissance clés pour l'avenir", a déclaré la maison de courtage J.P. Morgan, en se référant aux activités EP et Watchman

** L'action s'est récemment négociée à 26,1 fois les bénéfices attendus, par rapport à son PE moyen à terme sur cinq ans de 26,9, ce qui suggère qu'elle pourrait être proche de la juste valeur, selon les données du LSEG

** BSX annonce un bénéfice par action de 80 cents pour le quatrième trimestre , contre une estimation moyenne de 78 cents

** Les actions ont chuté de ~7% en 2025