Boston Scientific atteint son plus bas niveau depuis deux ans après avoir signalé un ralentissement de la demande en dispositifs cardiaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur l'évolution du cours de l'action; ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8) par Kamal Choudhury

L'action de Boston Scientific BSX.N a chutémercredi à son plus bas niveau depuis plus de deux ans , après que le fabricant de dispositifs médicauxa averti qu'il subissait des pressions en raison d'une demande en baissepour son dispositif destiné au traitement des maladies cardiaques.

L'action de Boston Scientific, qui a chuté d'environ 46 % depuis le début de l'année, a perdu 11,8 % pour s'établir à 50,83 dollars en fin d'après-midi.

Ces commentaires ont renforcé les inquiétudes des investisseurs, le dispositif cardiaque Watchman figurantparmiles principaux moteurs de croissance de l'entreprise. “Ce qui s'est passé en 2026, c'est que nous avons constaté une baisse du recours aux procédures Watchman en monothérapie,” a déclaré le directeur général Michael Mahoney lors de la conférence annuelle de Bernstein.

Watchman est un petit implant placé dans le cœur pour empêcher la formation de caillots sanguins et les accidents vasculaires cérébraux qui en découlent, en particulier chez les patients atteints de fibrillation auriculaire.

Mahoney a ajouté que l'évolution des pratiques thérapeutiques est à l'origine de ce changement, les médecins combinant de plus en plus souvent les interventions Watchman avec d'autres traitements cardiaques au cours d'une même consultation, plutôt que de les réaliser en tant qu'intervention autonome.

“Compte tenu du recul des interventions Watchman autonomes et de la croissance des interventions concomitantes, nous souhaitons essentiellement tabler sur une croissance en dollars stable entre le premier et le deuxième trimestre, et probablement au troisième trimestre,” a déclaré Mahoney.

Il a ajouté que la société était satisfaite de ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, comprises entre 6,5 % et 8 %, une fourchette qu'elle avait été contrainte de revoir à la baisse au début de l'année par rapport à des prévisions initialement plus ambitieuses.

“Ce chiffre est inférieur à nos attentes et nous remettons désormais en question le taux de croissance de Watchman,” ont déclaré les analystes de Piper Sandler.

Boston Scientific avait déjà revu à la baisse ses prévisions annuelles plus tôt cette année, citant les difficultés rencontrées par l'activité Watchman comme l'une des principales raisons de cette révision, parallèlement aux défis rencontrés dans d'autres segments.

“La principale question des investisseurs se résumait à: 'Les révisions à la baisse sont-elles terminées et l'équipe de direction peut-elle établir un plancher, s'appuyer dessus et rétablir la confiance des investisseurs?' Cette mise à jour repousse la réponse affirmative à une date ultérieure,” a déclaré Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan.