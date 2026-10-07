Boston Dynamics nomme Rohit Prasad, ancien cadre d'Amazon, au poste de directeur général

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Boston Dynamics, fabricant de robots humanoïdes appartenant au groupe Hyundai Motor, a annoncé avoir nommé Rohit Prasad au poste de directeur général, à compter du 7 octobre.

* M. Prasad occupait auparavant les fonctions de vice-président senior et de directeur scientifique pour Alexa et l'intelligence artificielle générale chez Amazon AMZN.O .

* M. Prasad apportera son expérience dans la transformation de percées technologiques en matière d’IA physique en succès commerciaux, a déclaré Boston Dynamics.

* Il succède à Robert Playter, qui a démissionné en février.

* Le groupe Hyundai Motor a déclaré en janvier qu’il comptait construire une usine capable de produire 30 000 robots par an d’ici 2028, date à laquelle il prévoit de commencer à les déployer sur l’ensemble de ses sites de production.