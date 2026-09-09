Bossard se hisse dans le vert avec des propos de Berenberg

A contre-courant de la tendance à Zurich (-1,4% sur le SMI), Bossard avance de 0,4% à 238 CHF, aidé par des propos favorables de Berenberg, qui réaffirme sa recommandation d'achat et relève son objectif de cours de 250 à 265 CHF sur le titre du spécialiste suisse des fixations.

"Notre conviction renforcée est portée par des preuves croissantes que les moteurs de croissance soutenant Bossard deviennent plus larges", explique le courtier allemand, qui pointe également un contexte macroéconomique devenu plus favorable depuis la fin du 1er semestre.

Selon Berenberg, le 1er semestre a déjà démontré que Bossard peut réaliser de solides performances, malgré un contexte industriel encore modéré : les ventes organiques ont augmenté de 9,7%, tandis que la marge d'EBIT s'est accrue à 12,7%, largement au-dessus de ses estimations et du consensus.