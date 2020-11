Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boris Johnson dit s'être entretenu avec Joe Biden Reuters • 10/11/2020 à 18:15









LONDRES, 10 novembre (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson annonce mardi s'être entretenu avec le président américain élu Joe Biden. "Je viens de parler à @JoeBiden pour le féliciter de son élection", écrit-il sur Twitter. "Je me réjouis de renforcer le partenariat entre nos pays et de travailler avec lui à nos priorités communes - la lutte contre le changement climatique, la promotion de la démocratie et reconstruire mieux après la pandémie", ajoute-t-il. (Alistair Smout, version française Jean-Philippe Lefief)

