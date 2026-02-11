BorgWarner progresse : le bénéfice et le chiffre d'affaires du quatrième trimestre dépassent les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions de l'équipementier automobile BorgWarner BWA.N augmentent de près de 1% à 54,5 dollars avant bourse

** La société affiche un bénéfice au 4ème trimestre et des revenus supérieurs aux estimations de Wall Street, grâce à la demande de ses groupes motopropulseurs électrifiés et à des mesures de réduction des coûts

** Bénéfice ajusté par action de 1,35 $ au 4ème trimestre, supérieur aux estimations des analystes de 1,19 $ - données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires de 3,57 milliards de dollars au 4ème trimestre, contre 3,53 milliards de dollars estimés

** BWA prévoit un chiffre d'affaires net pour l'exercice 26 compris entre 14,0 et 14,3 milliards de dollars, contre des estimations de 14,7 milliards de dollars

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 19,8 % depuis le début de l'année