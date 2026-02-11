BorgWarner augmente son bénéfice trimestriel grâce à la demande de groupes motopropulseurs et à des mesures de réduction des coûts

L'équipementier automobile BorgWarner

BWA.N a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice ajusté et de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, aidé par la demande pour ses groupes motopropulseurs électrifiés et par des mesures de réduction des coûts.

La demande pour les véhicules électriques a été plus faible avec les constructeurs automobiles reconsidérant leurs pivots coûteux après avoir fait face à une forte concurrence des rivaux chinois et à la décision de l'administration Trump de revenir sur les crédits d'impôt pour les véhicules électriques.

BorgWarner s'est appuyé sur ses produits traditionnels tels que les turbocompresseurs et les systèmes de transmission, y compris les systèmes hybrides, pour compenser cette baisse.

Bien que certaines entreprises industrielles aient réorienté leurs objectifs pour se concentrer sur le stockage de l'énergie et capitaliser sur le boom des centres de données induit par l'IA, BorgWarner se lance également dans cet espace, car les opérateurs recherchent des alternatives fiables et à forte puissance pour remplacer les réseaux tendus.

La société a déclaré mercredi qu'elle avait signé un accord de fourniture pour un système de générateur à turbine destiné aux centres de données pilotés par l'IA et à d'autres applications de micro-réseau, dont la production est prévue pour le début de 2027.

Pour l'ensemble de l'année 2026, BorgWarner prévoit un chiffre d'affaires net compris entre 14,0 et 14,3 milliards de dollars, contre des estimations d'analystes d'environ 14,7 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La marge d'exploitation ajustée de BorgWarner a augmenté pour atteindre 12,0 %, contre 10,2 % l'année précédente.

Sur une base ajustée, il a réalisé un bénéfice par action de 1,35 $ pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 1,01 $ l'année précédente. Les analystes attendaient en moyenne 1,19 $ par action.

Son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de près de 4 % pour atteindre 3,57 milliards de dollars, contre 3,44 milliards de dollars un an plus tôt.