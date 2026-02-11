 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BorgWarner augmente son bénéfice trimestriel grâce à la demande de groupes motopropulseurs et à des mesures de réduction des coûts
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 13:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'équipementier automobile BorgWarner

BWA.N a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice ajusté et de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, aidé par la demande pour ses groupes motopropulseurs électrifiés et par des mesures de réduction des coûts.

La demande pour les véhicules électriques a été plus faible avec les constructeurs automobiles reconsidérant leurs pivots coûteux après avoir fait face à une forte concurrence des rivaux chinois et à la décision de l'administration Trump de revenir sur les crédits d'impôt pour les véhicules électriques.

BorgWarner s'est appuyé sur ses produits traditionnels tels que les turbocompresseurs et les systèmes de transmission, y compris les systèmes hybrides, pour compenser cette baisse.

Bien que certaines entreprises industrielles aient réorienté leurs objectifs pour se concentrer sur le stockage de l'énergie et capitaliser sur le boom des centres de données induit par l'IA, BorgWarner se lance également dans cet espace, car les opérateurs recherchent des alternatives fiables et à forte puissance pour remplacer les réseaux tendus.

La société a déclaré mercredi qu'elle avait signé un accord de fourniture pour un système de générateur à turbine destiné aux centres de données pilotés par l'IA et à d'autres applications de micro-réseau, dont la production est prévue pour le début de 2027.

Pour l'ensemble de l'année 2026, BorgWarner prévoit un chiffre d'affaires net compris entre 14,0 et 14,3 milliards de dollars, contre des estimations d'analystes d'environ 14,7 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La marge d'exploitation ajustée de BorgWarner a augmenté pour atteindre 12,0 %, contre 10,2 % l'année précédente.

Sur une base ajustée, il a réalisé un bénéfice par action de 1,35 $ pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 1,01 $ l'année précédente. Les analystes attendaient en moyenne 1,19 $ par action.

Son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de près de 4 % pour atteindre 3,57 milliards de dollars, contre 3,44 milliards de dollars un an plus tôt.

Valeurs associées

BORGWARNER
53,980 USD NYSE +2,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le skieur suisse Franjo von Allmen sur le podium après sa victoire dans le Super-G des JO-2026, à Bormio, le 11 février 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    JO: Franjo von Allmen voit triple avec le super-G, Nils Allègre 4e et inconsolable
    information fournie par AFP 11.02.2026 14:50 

    En remportant avec le super-G mercredi sa troisième médaille d'or olympique en cinq jours, le Suisse Franjo von Allmen continue d'écrire l'histoire du ski alpin et rejoint les légendes autrichienne Toni Sailer et française Jean-Claude Killy, les seuls avant lui ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Affecté par des pertes de contrats, Criteo reste prudent pour 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.02.2026 14:35 

    Après la perte de contrats, le groupe français de publicité en ligne Criteo s'attend à voir sa croissance ralentir en 2026 et mise sur l'intelligence artificielle pour doper son activité. L'entreprise prévoit une croissance de son revenu net, c'est-à-dire les ventes ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    SGS veut maintenir la cadence sur les acquisitions en 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.02.2026 14:34 

    Le groupe suisse SGS, spécialisé dans l'inspection et la certification de produits, veut maintenir la cadence sur les acquisitions en 2026, en privilégiant des petites opérations ciblées, après un bénéfice net 2025 meilleur qu'attendu, qui a bondi de 15%. En 2025, ... Lire la suite

  • Kraft Heinz scinde ses activités d'épicerie et de sauces en deux sociétés cotées en bourse
    Kraft Heinz suspend sa scission, le DG juge les problèmes "réparables"
    information fournie par Reuters 11.02.2026 14:20 

    Kraft Heinz a annoncé ‌mercredi la suspension de son projet de scission, jugeant que les nombreux ​problèmes auxquels est confrontée l’entreprise sont "réparables et sous contrôle", selon son nouveau directeur général Steve Cahillane. Le groupe, issu du rapprochement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank