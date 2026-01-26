Booz Allen Hamilton chute après l'annulation de contrats par le Trésor américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions de la société de services et de conseil en informatique Booz Allen Hamilton BAH.N chutent de 4,6 % à 97,54 $

** Le département du Trésor américain annule 31 contrats d'une valeur de 21 millions de dollars avec la société; il accuse BAH de ne pas avoir protégé les données sensibles

** Booz Allen n'a pas mis en œuvre les mesures de protection adéquates pour protéger les données sensibles, y compris les informations confidentielles sur les contribuables auxquelles elle avait accès dans le cadre de ses contrats avec l'Internal chiffre d'affaires Service", déclare le département

** En 2025, les actions ont chuté de 34,5 %