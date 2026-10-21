BOOSTHEAT : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2026 ET POINT SUR LA REVUE STRATÉGIQUE ET LE FINANCEMENT DE LA SOCIÉTÉ

Suresnes, le 21 octobre 2026

BOOSTHEAT (FR001400OS22 / ALBOO) annonce ses résultats semestriels 2026. Au cours du semestre, la Société a poursuivi sa politique de maîtrise de ses coûts dans un contexte d'absence d'activité commerciale. Elle a également décidé de mettre un terme à la stratégie de « Bitcoin Treasury Company » initiée en 2025 sous l'impulsion de l'ancien Directeur Général. Cette décision s'est traduite par la cession d'une partie des Bitcoin détenus au cours du semestre, puis du solde postérieurement à la clôture.

Hugo BRUGIÈRE, PDG de BOOSTHEAT, déclare : « Le premier semestre 2026 marque la fin de la stratégie de Bitcoin Treasury Company engagée en 2025. Après la cession de l'intégralité des Bitcoin détenus par notre filiale, BOOSTHEAT se recentre sur ses priorités essentielles : poursuivre l'assainissement de sa situation financière, préserver ses ressources et identifier de nouvelles opportunités de développement.

La réduction significative de nos coûts de fonctionnement limite désormais notre consommation mensuelle de trésorerie et le recours à notre ligne de financement doit nous permettre d'assurer la continuité d'exploitation au cours des douze prochains mois, sous réserve de sa bonne exécution. »

I FIN DE LA STRATÉGIE DE « BITCOIN TREASURY COMPANY »

En 2025, BOOSTHEAT avait engagé, au travers de sa filiale détenue à 100%, Bitcoin Hold France, une diversification reposant sur la constitution d'une réserve de trésorerie en bitcoins.

Au 31 décembre 2025, cette filiale détenait 3,49 Bitcoin, pour une valeur proche de 260 k€. Au cours du premier semestre 2026, 2,17 Bitcoin ont été cédés, générant un produit brut de 144 K€. Postérieurement à la clôture, la Société a procédé à la cession de l'intégralité du solde du portefeuille, soit environ 1,27 Bitcoin. Cette opération a généré un produit brut de 96 K€.

À l'issue de cette cession, BOOSTHEAT ne détient plus de Bitcoin et met définitivement fin à sa stratégie de Bitcoin Treasury Company . Cette décision permet à la Société de supprimer son exposition directe aux variations du cours du Bitcoin et de recentrer ses ressources sur le financement de son fonctionnement, l'exécution de son plan de sauvegarde et la recherche de nouvelles opportunités stratégiques.

I RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2026

En l'absence d'activité commerciale, la Société n'a enregistré aucun chiffre d'affaires ni produit d'exploitation au premier semestre 2026. Le résultat d'exploitation ressort à -270 K€ au 30 juin 2026 contre -219 K€ au 1 er semestre 2025.

Après prise en compte du résultat financier (-283 K€), essentiellement composé de la perte de valeur du portefeuille de Bitcoin, et d'un résultat exceptionnel positif de 23 K€, le résultat net du premier semestre 2026 ressort à -530 K€, contre une perte nette de 14 132 K€ au 1 er semestre 2025 (période qui avait enregistrée de lourdes pertes liées essentiellement au traitement comptable des pénalités de conversion du contrat de financement).

I STRUCTURE FINANCIÈRE AU 30 JUIN 2026

Le bilan au 30 juin 2026 fait ressortir des capitaux propres de -17 056 K€, des quasi-fonds propres de 14 287 K€, constitués du passif protocolé et porté par HBR Investment Group, et du solde des obligations (1 100 K€) non encore converties à fin juin 2026.

Au cours du premier semestre 2026, la Société a réalisé un tirage de 125 K€ dans le cadre du contrat de financement. Ces ressources additionnelles ainsi que le produit de cession de Bitcoin ont permis de procéder au règlement de l'échéance annuelle prévue dans le cadre du plan d'apurement du passif. Au 30 juin 2026, BOOSTHEAT est ainsi à jour de ses engagements au titre de son plan de sauvegarde.

Compte tenu de cette structure de coûts allégée, la Direction estime que la continuité d'exploitation au cours des douze prochains mois doit être assurée grâce au recours à la ligne de financement disponible. Au 30 juin 2026, la capacité résiduelle mobilisable au titre de cette ligne était d'environ 3 300 K€.

I STRATÉGIE ET PERSPECTIVES

Dans un environnement peu favorable au redéploiement à court terme de ses activités dans la compression thermique hybride, la Société entend concentrer ses ressources sur la poursuite de l'assainissement de sa situation financière et l'identification de nouvelles opportunités susceptibles de permettre la relance ou le redéploiement de ses activités.

I MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

Le rapport financier semestriel relatif à la période close le 30 juin 2026 est mis à la disposition du public et peut être consulté sur le site Internet de la Société, dans la rubrique consacrée aux investisseurs.

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Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

www.boostheat-group.com

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique breveté permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR00140153G5).

I CONTACTS

ACTUS finance & communication – Jérôme FABREGUETTES LEIB

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 78 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication – Anne-Charlotte DUDICOURT

Relations Presse

Tél. : 06 24 03 26 52 / acdudicourt@actus.fr

Avertissement :

La société BOOSTHEAT a mis en place un financement sous forme d'OCEANE-BSA avec la société Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO), qui, après avoir reçu les actions issues du remboursement ou de l'exercice de ces instruments, n'a pas vocation à rester actionnaire de la Société.

Les actions, résultant du remboursement ou de l'exercice des titres susvisés, seront, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action.

Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la Société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de la société Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO).

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir dans les titres de la Société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.

Facteurs de risque :

L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité, décrits dans le Rapport Financier Annuel 2025 disponible sur le site Internet de la Société. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la société. À la date du dernier Rapport Financier, la Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et estimait être en mesure de faire face à ses échéances à venir au cours des 12 prochains mois grâce notamment au recours à cette ligne de financement.