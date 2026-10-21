United Airlines: résultats en hausse au 3T, malgré un bond de 62% de la facture de kérosène

La compagnie aérienne américaine United Airlines a annoncé mardi des résultats en hausse au troisième trimestre, malgré un bond de plus de 60% sur un an de sa facture de kérosène, qui n'ont que partiellement satisfait les attentes.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le trimestre affiche pourtant un record de 49,5 millions de passagers transportés, avec six des dix plus gros volumes quotidiens depuis le début de l'année, et une hausse du chiffre d'affaires dans toutes les classes (Premium +17%, Basic Economy +16%, business +26%).

"United s'attend à ce que la croissance du chiffre d'affaires opérationnel accélère au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre, pour établir un nouveau record grâce à une hausse supérieure à 20%", a relevé le groupe de Chicago (Illinois), dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires total a bondi de 17,4% sur un an à 17,87 milliards de dollars tandis que le bénéfice net a progressé de 8,5% à 1,03 milliard de dollars.

Le consensus des analystes de Factset tablait respectivement sur 17,88 milliards et 873 millions.

Dilué par action et à données comparables - variable privilégiée par les marchés -, le bénéfice net ressort à 2,54 dollars, contre 2,78 dollars. Le consensus anticipait 2,58 dollars.

Lors de la publication des performances du deuxième trimestre, la compagnie avait anticipé une fourchette comprise entre 2,50 et 3,50 dollars. Et elle tablait sur 9 à 11 dollars sur l'ensemble de l'année.

Elle a pronostiqué mardi une fourchette de 50 cents à 1,50 dollar pour le quatrième trimestre, soit bien en deçà du consensus de 1,81 dollar avant la publication des résultats du troisième trimestre.

Elle a néanmoins maintenu son objectif d'investissements opérationnels à environ 7,5 milliards de dollars pour l'année.

Ces prévisions intègrent un prix moyen du gallon de kérosène (3,78 litres) de 4,80 dollars (contre 3,90 dollars au troisième trimestre), a-t-elle indiqué, précisant que chaque cent supplémentaire du prix creusait d'environ 2,5 cents le bénéfice par action.

Les réussites commerciales de la compagnie n'ont pas suffi pour compenser l'alourdissement de la facture de kérosène qui a atteint 4,84 milliards de dollars entre juillet et septembre, contre 3 milliards sur la même période de 2025 (+61,6%).

La guerre au Moyen-Orient a également affecté la circulation des personnes et le chiffre d'affaires de United Airlines dans la région Moyen-Orient/Afrique a reculé de 17,3% sur un an.

Dans le reste du monde, la compagnie a constaté une hausse de l'activité: Europe (+13,3%), Atlantique (10,1%), Pacifique (+16,5%), Amérique latine (+24,2%) ainsi qu'aux États-Unis (+19,9%).

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action United Airlines reculait de 1,71%.