Booking s'envole à Wall Street, l'IA séduit les analystes

Le spécialiste des réservations de voyages a enregistré une solide croissance de ses résultats ajustés au troisième trimestre, soutenue par la progression des réservations, la maîtrise des coûts et le potentiel que constitue le développement de l'IA. Les marchés sont d'ailleurs enthousiastes : le titre s'adjuge plus de 9% à Wall Street, autour des 170 USD.

Booking a dévoilé un bénéfice ajusté de 3,51 milliards de dollars au titre du troisième trimestre, en hausse de 8% sur un an, laissant apparaître un BPA ajusté de 4,66 USD ( 17%).

En données publiées, le bénéfice net a reculé de 1%, à 2,72 MdsUSD, soit près de 20% en deçà des attentes du marché. Le BPA ressort à 3,61 USD, en hausse de 7%, mais nettement inférieur au consensus (-18%).

De son côté, le chiffre d'affaires ajusté ressort à 9,79 MdsUSD ( 10% à taux de change constants), dépassant le consensus (9,54 MdsUSD). En données publiées, les revenus ont diminué de 1%, à 8,89 MdsUSD, pénalisés par une réduction de 900 MUSD liée à une affaire concernant la Federal Trade Commission (FTC). Le groupe a également comptabilisé une charge de 100 MUSD au titre de ce dossier, exclue de ses résultats ajustés.

L'EBITDA ajusté a progressé de 9%, à 4,61 MdsUSD (soit 2,6% au-dessus du consensus), pour une marge stable à 47%. Le flux de trésorerie disponible (free cash flow) a en revanche reculé de 22%, à 1,07 MdUSD. Sur les neuf premiers mois de l'année, il affiche néanmoins une progression de 2%, à 7,82 MdsUSD.

Sur le plan opérationnel, le nombre de nuitées réservées a augmenté de 7%, à 345 millions, tandis que la valeur brute des réservations a progressé de 10%, à 54,5 MdsUSD, soit environ 11% à taux de change constants. Les nuitées dans les hébergements alternatifs proposés sur Booking.com ont également augmenté de 7%, cette catégorie représentant désormais environ 37% du total des nuitées de la plateforme.

La diversification des activités se poursuit avec une progression de 19% des billets d'avion réservés et de 24% des billets d'attractions. Les transactions "Connected Trip", qui regroupent plusieurs prestations touristiques au sein d'un même voyage, ont quant à elles augmenté de près de 20% sur un an.

"Nous sommes satisfaits de notre performance opérationnelle au troisième trimestre, la résilience de la demande de voyages et la rigueur d'exécution de nos équipes ayant permis une croissance à deux chiffres de la valeur brute des réservations, une amélioration des marges et une progression de 17% du bénéfice ajusté par action", a commenté Glenn Fogel, directeur général.

L'IA commence à produire des résultats tangibles

Le dirigeant a également souligné les avancées du groupe dans l'intelligence artificielle, notamment pour améliorer la recherche, la planification et la réservation de voyages. Lors de la conférence téléphonique, le directeur financier Ewout Steenbergen a apporté plusieurs éléments chiffrés sur les premiers bénéfices commerciaux de cette technologie.

Concrètement, le nombre de visiteurs quotidiens utilisant la recherche de voyages assistée par IA sur Booking.com a été multiplié par dix entre le deuxième et le troisième trimestre.

L'essor des agents conversationnels constitue un autre axe de développement. Booking travaille notamment avec OpenAI, Google, Meta, Anthropic et Amazon pour intégrer ses services aux nouvelles interfaces de recherche et de réservation. Le trafic provenant des grands modèles de langage s'est accéléré ces dernières semaines, notamment grâce aux nouvelles versions de ChatGPT et à l'extension du partenariat commercial avec OpenAI. Il représente toutefois encore nettement moins de 1% des nuitées réservées sur Booking.com.

La direction estime que ces nouveaux canaux pourraient, à terme, réduire les coûts d'acquisition des clients et renforcer le rôle des grandes plateformes de réservation.

L'IA contribue également à améliorer la productivité du groupe. Les coûts du service client ont diminué malgré la hausse des volumes de réservations, tandis que le coût moyen des ressources informatiques utilisées par les modèles d'IA chez Agoda a reculé de plus de 25% entre juin et septembre. Booking confirme par ailleurs son objectif de réaliser 650 MUSD d'économies annuelles récurrentes en 2027 dans le cadre de son programme de transformation.

Enfin, Booking Holdings indique avoir racheté pour 2,1 MdsUSD de ses propres actions au cours du trimestre. Le montant encore disponible dans le cadre de son programme de rachats atteignait 12,4 MdsUSD fin septembre.

Des perspectives prudentes pour la fin de l'année

Côté perspectives annuelles, le groupe table sur une croissance comprise entre 7% et 9% pour la valeur brute des réservations, le chiffre d'affaires ajusté et l'EBITDA ajusté. Le BPA ajusté devrait quant à lui progresser de 10% à 15%.

Ces perspectives intègrent un ralentissement de la demande internationale et supposent que les perturbations directes et indirectes liées au conflit au Moyen-Orient persisteront jusqu'à la fin de l'année.

Lors de la conférence téléphonique, la direction a précisé que la demande avait commencé à ralentir vers la fin du troisième trimestre, avant de subir de nouvelles perturbations en octobre.

La hausse des tarifs aériens, les difficultés de transport au Moyen-Orient et les troubles observés dans certaines villes européennes ont notamment pesé sur les voyages internationaux. A l'inverse, les voyages domestiques résistent mieux, les consommateurs privilégiant des séjours plus courts et des destinations proches de leur domicile.

Le directeur financier a toutefois tenu à rassurer les investisseurs sur les perspectives de l'année prochaine. Selon Ewout Steenbergen, les réservations déjà enregistrées pour le premier semestre 2027 présentent une évolution "saine", même si ces premières indications restent susceptibles d'évoluer, notamment en fonction des annulations.

Les analystes restent confiants mais ajustent leur cible

Chez Citi , les analystes maintiennent leur conseil "achat", tout en ramenant leur objectif de cours de 236 à 220 USD. La banque se montre particulièrement optimiste quant aux perspectives du groupe dans l'IA. Elle considère que son portefeuille de 4,7 millions d'hébergements constitue un avantage concurrentiel majeur face à l'émergence des agents conversationnels. Les premiers bénéfices de l'IA commencent d'ailleurs à se matérialiser, notamment à travers l'amélioration des taux de conversion, la hausse de la valeur des réservations et les gains de productivité.

De son côté, Wedbush réitère sa recommandation "surperformance", avec un objectif de cours ramené de 247 à 210 USD. L'analyste Ygal Arounian souligne la résistance de la demande touristique sous-jacente, malgré les perturbations géopolitiques qui pèsent sur les réservations internationales. Il juge néanmoins "encourageantes" les premières tendances et considère que le groupe dispose d'une position favorable dans l'écosystème des agents IA, grâce à ses partenariats technologiques et à la profondeur de son offre hôtelière.

Même tonalité chez RBC Capital Markets , où Brad Erickson maintient son opinion "surperformance" et réduit son objectif de 220 à 205 USD. L'analyste considère que Booking commence à démontrer les bénéfices commerciaux de ses outils d'IA, avec des taux de conversion et des montants de réservation supérieurs chez certains utilisateurs. Pour RBC, l'IA pourrait devenir un moteur de croissance plutôt qu'une menace pour le modèle économique du groupe.

Chez JPMorgan , les analystes restent à "surpondérer", avec un objectif de cours ramené de 248 à 205 USD. Doug Anmuth salue la bonne exécution opérationnelle du 3e trimestre, tout en évoquant la dégradation de l'environnement touristique à court terme (tensions au Moyen-Orient, hausse des tarifs aériens, troubles dans certaines villes européennes). La banque considère néanmoins Booking comme l'entreprise la mieux positionnée dans le secteur des réservations touristiques en ligne.

Enfin, Jefferies reste à "conserver" sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 185 USD. John Colantuoni reconnaît la solidité des résultats trimestriels, mais s'inquiète du manque de visibilité à court terme et des pressions sur les marges liées aux investissements dans l'IA et les nouvelles activités. L'analyste reste également réservé sur les conséquences à long terme de l'IA pour les plateformes de réservation. Selon lui, Booking devra démontrer sa capacité à maintenir une croissance soutenue de ses bénéfices en 2027 pour dissiper les inquiétudes des investisseurs.