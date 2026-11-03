Booking Holdings enregistre une charge de 900 millions de dollars liée à un incident impliquant la FTC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Booking Holdings BKNG.O , société mère de Priceline, a annoncé mardi avoir enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 900 millions de dollars et subi une perte de 100 millions de dollars liée à une enquête de la FTC concernant l'implication de l'une de ses filiales dans des publicités hôtelières trompeuses.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer