Booking Holdings enregistre une charge de 900 millions de dollars liée à un incident impliquant la FTC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Booking Holdings BKNG.O , société mère de Priceline, a annoncé mardi avoir enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 900 millions de dollars et subi une perte de 100 millions de dollars liée à une enquête de la FTC concernant l'implication de l'une de ses filiales dans des publicités hôtelières trompeuses.