 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Booking Holdings enregistre une charge de 900 millions de dollars liée à un incident impliquant la FTC
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 22:13

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Booking Holdings BKNG.O , société mère de Priceline, a annoncé mardi avoir enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 900 millions de dollars et subi une perte de 100 millions de dollars liée à une enquête de la FTC concernant l'implication de l'une de ses filiales dans des publicités hôtelières trompeuses.

Valeurs associées

BOOKING HOLDINGS
155,6700 USD NASDAQ +1,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,46 +0,13%
2CRSI
16,59 +22,25%
CAC 40
8 020,31 -0,34%
ALSTOM
11,125 -4,79%
TOTALENERGIES
82,71 -1,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank