 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 233,00
-0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Booking Holdings devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 17:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Le titre de l'agent de voyage en ligne Booking Holdings BKNG.O est en baisse de 0,8% mardi, avant la publication de son rapport trimestriel après la clôture du marché

** Selon Wall Street, la société devrait publier un BPA ajusté de 95,42 $ contre 83,89 $ au même trimestre de l'année précédente, pour un chiffre d'affaires de 8,72 milliards de dollars, soit une hausse de 9 % en glissement annuel, selon LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, BKNG a toujours battu la Bourse en termes de BPA et de chiffre d'affaires ** En juillet, le bénéfice et le chiffre d'affaires de BKNG pour le 2ème trimestre ont dépassé le consensus, les réservations internationales ayant compensé la faiblesse des dépenses de voyage aux États-Unis . L'entreprise prévoit une croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre de l'ordre de 7 % à 9 %

**Les actions se sont échangées pour la dernière fois à 5 214,49 $ contre un objectif de cours médian de 6 100 $, selon LSEG, qui indique 40 notations d'analystes: 6 "strong buy", 20 "buy" et 14 "hold

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de ~5% contre ~7% pour l'indice S&P 500 de la consommation discrétionnaire .SPLRCD et ~4% pour l'indice S&P 500 des hôtels, restaurants et loisirs .SPLRCHRL .

Valeurs associées

BOOKING HLDG
5 208,0983 USD NASDAQ -0,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank