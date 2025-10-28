Booking Holdings devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Le titre de l'agent de voyage en ligne Booking Holdings BKNG.O est en baisse de 0,8% mardi, avant la publication de son rapport trimestriel après la clôture du marché

** Selon Wall Street, la société devrait publier un BPA ajusté de 95,42 $ contre 83,89 $ au même trimestre de l'année précédente, pour un chiffre d'affaires de 8,72 milliards de dollars, soit une hausse de 9 % en glissement annuel, selon LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, BKNG a toujours battu la Bourse en termes de BPA et de chiffre d'affaires ** En juillet, le bénéfice et le chiffre d'affaires de BKNG pour le 2ème trimestre ont dépassé le consensus, les réservations internationales ayant compensé la faiblesse des dépenses de voyage aux États-Unis . L'entreprise prévoit une croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre de l'ordre de 7 % à 9 %

**Les actions se sont échangées pour la dernière fois à 5 214,49 $ contre un objectif de cours médian de 6 100 $, selon LSEG, qui indique 40 notations d'analystes: 6 "strong buy", 20 "buy" et 14 "hold

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de ~5% contre ~7% pour l'indice S&P 500 de la consommation discrétionnaire .SPLRCD et ~4% pour l'indice S&P 500 des hôtels, restaurants et loisirs .SPLRCHRL .