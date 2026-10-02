Bonduelle - Résultats annuels 2025-2026 : Le Groupe Bonduelle confirme sa résilience et clôture son exercice 2025-2026 sur un chiffre d’affaires et une rentabilité stables

BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

Siège social : La Woestyne – 59173 Renescure

447 250 044 RCS Dunkerque



Résultats annuels 2025-2026

(1 er juillet 2025 - 30 juin 2026)

Le Groupe Bonduelle confirme sa résilience et clôture son exercice 2025-2026 sur un chiffre d’affaires et une rentabilité stables

Message de Xavier Unkovic – Directeur Général

Se transformer pour renforcer durablement notre performance

L'exercice écoulé s'est déroulé dans un environnement particulièrement exigeant, marqué par l'accumulation de chocs externes majeurs. Notre groupe a notamment été confronté aux effets des importations non régulées de maïs chinois, qui ont pesé sur les volumes et les prix de vente, à la hausse des coûts de l'énergie résultant des tensions géopolitiques internationales, ainsi qu'à une canicule exceptionnelle ayant fortement affecté les rendements agricoles de la récolte 2026.

Ces facteurs défavorables ont ralenti la trajectoire d'amélioration de notre rentabilité et temporairement pesé sur la réalisation de notre feuille de route. Pour autant, ils ne remettent pas en cause les fondamentaux de notre stratégie. Au contraire, ils confirment la nécessité de poursuivre avec détermination la transformation engagée afin de renforcer la résilience de notre modèle économique dans un environnement particulièrement volatil ces deux dernières années.

Nous poursuivons donc l’exécution de notre programme Transform to Win pour redonner à l’entreprise les moyens de se développer et d’améliorer sa compétitivité.

Nous avons ainsi concentré nos ressources sur les activités, les marques et catégories créatrices de valeur, fait évoluer notre offre en innovant pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, et amélioré notre efficacité opérationnelle.

Les performances financières de cette année ne reflètent pas encore pleinement le potentiel de cette transformation. Mais les fondations sont en place, les priorités sont claires et les premiers progrès sont visibles.

Dans un contexte toujours incertain, nous restons pleinement mobilisés pour accélérer la transformation de Bonduelle. La certification B Corp de l’ensemble du groupe en janvier 2026 illustre notre engagement au service d’une croissance rentable et durable, créatrice de valeur pour toutes nos parties prenantes.

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Le Conseil de Surveillance, réuni le 2 octobre 2026 sous la présidence de Jean-Pierre Vannier, a examiné les comptes sociaux et consolidés 2025-2026 arrêtés par la Gérance et certifiés par les Commissaires aux Comptes.

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Performance Financière

(en millions d’euros) 2025-2026

2024-2025

Variation Chiffre d’affaires 2 186,2 2 203,8 - 0,8 % Résultat opérationnel courant 79,6 83,8 - 5,0 % Résultat net 16,2 - 11,5 + 27,7 Cash-flow opérationnel courant (1) 98,9 71,4 + 27,5

Le chiffre d’affaires du Groupe Bonduelle, au titre de l’exercice 2025-2026 clos le 30 juin 2026, s’établit à 2 186,2 millions d’euros soit une progression de + 0,4 % en données comparables (2) . Après prise en compte des variations de change, il affiche un léger repli de - 0,8 % en données publiées.

Le résultat net est en progression +27.7 millions malgré un résultat opérationnel courant en baisse de - 5,0 % en données publiées, la marge opérationnelle courante s’établissant à 3,6 % en données publiées.

L’amélioration du besoin en fonds de roulement lié à un allégement sensible des stocks et une maîtrise rigoureuse des investissements, soutient la progression du cash-flow opérationnel courant (1) .

Données d’activité - Chiffres clés

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros) 2025-2026 2024-2025 Variation

à taux de change courants Variation

à taux de change et périmètre constants Zone Europe 1 372,1 1 354,5 1,3 % 1,3 % Zone hors Europe 814,0 849,3 - 4,1 % - 1,0 % Total 2 186,2 2 203,8 - 0,8 % 0,4 %

Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA total consolidé

(en millions d’euros) 2025-2026 2024-2025 Variation

à taux de change courants Variation

à taux de change et périmètre constants Conserve 1 119,9 1 070,5 + 4,6 % + 3,5 % Surgelé 305,1 298,2 + 2,3 % + 2,0 % Frais élaboré 761,2 835,1 - 8,8 % - 4,1 % Total 2 186,2 2 203,8 - 0,8 % + 0,4 %

Zone Europe

La zone Europe, qui représente 62,8 % de l’activité sur l’exercice, progresse de + 1,3 % en données publiées comme en données comparables (2) .

Sur un marché peu dynamique, l’activité des conserves affiche, une croissance de + 1,5 %. Celle-ci est portée par le développement des ventes à la marque, y compris la conserve – notamment Cassegrain - et par le retour progressif à la normale des volumes à marque de distributeur, lié à la mise en place de droits de douane sur le maïs chinois. Le plan d’activation d’envergure déployé sur la marque Bonduelle dans toute l’Europe - nouveau design, campagne de communication puissante et innovations répondant aux nouvelles attentes des consommateurs - commence à porter ses fruits sur un certain nombre de marchés.

L’activité surgelé affiche une croissance de + 2,1 %, portée par la montée en puissance progressive de nos innovations à la marque Bonduelle en grande distribution, qui s’inscrivent dans l’évolution stratégique de notre portefeuille, ainsi que par une augmentation de l’activité en restauration hors foyer.

L’activité salade traiteur accuse un retrait de - 0,4 % sous l’effet de la pression concurrentielle et de pertes de référencement. Le 4 ème trimestre marque toutefois une reprise progressive de l’activité (+ 4,4 %), portée par une météo favorable à la consommation de produits traiteur et par le lancement de nouveaux produits à la marque en France et en Italie.

Zone hors Europe

La zone hors Europe, représentant 37,2 % de l’activité sur l’exercice 2025-2026, recule de - 1,0 % en données comparables (2) (- 4,1 % en données publiées).

Après une année de croissance en 2024-2025, l’activité en Amérique du Nord affiche un recul de - 5,6 % en données comparables (2) (- 12,4 % en données publiées) sur l’ensemble de l’exercice. Le contexte de marché complexe, l’inflation et l’impact de plusieurs crises agricoles qui ont mis sous pression l’accès à la matière première, ont fortement impacté les performances, malgré la dynamique des innovations et la reprise de la restauration hors foyer (+ 9,4 %).

La zone Eurasie, Export et Mercosur progresse de + 8,7 % en données comparables (2) (+ 13,6 % en données publiées). Cette performance est portée par la croissance et l’activation de nos marques sur un marché dynamique et le succès de plusieurs innovations.

Résultat opérationnel courant

(en millions d’euros) 2025-2026 2024-2025 Variation

à taux de change courants Variation

à taux de change et périmètre constants Chiffre d’affaires 2 186,2 2 203,8 - 0,8 % + 0,4 % Résultat opérationnel courant 79,6 83,8 - 5,0 % - 10,5 % Taux de marge opérationnelle courante 3,6 % 3,8 % - 16 bps - 41 bps

Au titre de l’exercice 2025-2026, le Groupe Bonduelle affiche un résultat opérationnel courant de 79,6 millions d’euros à taux de change courants et 75,0 millions d’euros à taux de change constants contre 83,8 millions d’euros l’exercice précédent. La marge opérationnelle courante s’établit à 3,6 % en données publiées, soit un repli de 16 points de base à taux courant, et à 3,4 % en données comparables (2) soit un repli de 41 points de base par rapport à l’exercice précédent.

Cette baisse de la rentabilité opérationnelle courante reflète les évolutions et contributions suivantes :

En Europe, malgré la croissance du chiffre d'affaires portée notamment par les offres cuisinées à plus forte valeur ajoutée, la rentabilité est en retrait par rapport à l’exercice précédent. Cette évolution s’explique par une pression accrue sur les prix tirés vers le bas par les marques de distributeurs, ainsi que par des niveaux de stocks élevés sur certaines catégories, notamment le maïs ;

Hors Europe, la rentabilité opérationnelle courante progresse légèrement. Cette évolution est principalement attribuable à la bonne performance de l’Eurasie, où les hausses de prix mises en œuvre dans un contexte inflationniste ont permis de soutenir les marges tout en maintenant les positions commerciales. En revanche, la rentabilité de Bonduelle Americas a marqué un palier, sous l’effet de plusieurs crises agricoles et de conditions de marché moins favorables ;

Les initiatives d’amélioration de la performance opérationnelle et les programmes d’optimisation des frais de structure ont continué à produire leurs effets sur l’ensemble du groupe. Néanmoins, les bénéfices associés ont été effacés par l’impact négatif de la sous-utilisation des capacités industrielles, conséquence des actions volontaristes de réduction des stocks.

Résultat net consolidé

Au 30 juin 2026, dans un contexte économique incertain ayant pesé sur le rythme de déploiement du plan de transformation du groupe, les difficultés de l'activité frais prêt à l'emploi en Amérique du Nord ont conduit à comptabiliser une dépréciation du goodwill de Bonduelle Americas de 35 millions d'euros. Conjuguée aux optimisations logistiques aux États-Unis ainsi qu'aux frais de restructuration et de réorganisation, elle porte les éléments non récurrents de la période à - 47,3 millions d'euros. Le résultat opérationnel s'établit ainsi à 32,3 millions d'euros en données publiées, contre 73,0 millions d'euros un an plus tôt.

Le résultat financier progresse et s’établit à - 29,2 millions d’euros, contre - 35,1 millions d’euros à la clôture de l’exercice précédent. La charge d’intérêt enregistrée sur l’exercice est en nette diminution à - 28,8 millions d’euros, notamment dû à une amélioration du coût de financement du groupe (3,15 % contre 3,81 %), le résultat de change s’inscrivant à 0 million d’euros contre - 2,0 millions d’euros l’exercice précédent.

La charge d’impôts s’établit à - 24,4 millions d’euros, contre - 20,1 millions d’euros l’exercice précédent.

Le résultat des mises en équivalence affiche un produit de 4,3 millions d’euros correspondant principalement à la quote-part de résultat de la détention des activités de Nortera Foods mise en équivalence.

Après prise en compte du résultat financier, de la charge d’impôts et du résultat des mises en équivalence, le résultat net des activités poursuivies du Groupe Bonduelle au titre de l’exercice 2025-2026 s’établit à - 16,9 millions d’euros, contre + 19,7 millions d’euros l’exercice précédent.

En conformité avec la norme IFRS 5, la contribution des activités cédées ou destinées à être cédées ou abandonnées est regroupée sur la ligne « Résultat net des activités non poursuivies ». Ainsi, au titre de l’exercice, les éléments enregistrés dans cette rubrique représentent un montant de + 33,1 millions d’euros. Ils incluent principalement la plus-value liée à la cession de l’activité de salade en sachet en France, ainsi que le résultat de l’exercice de l’entité BF Agricola en Espagne dont l’activité a été arrêtée au cours de l’exercice.

En intégrant ce résultat net des activités non poursuivies, le résultat net de l’ensemble consolidé du Groupe Bonduelle au titre de l’exercice 2025-2026 s’établit à + 16,2 millions d’euros, contre - 11,5 millions d’euros l’exercice précédent et - 111 millions d’euros il y a 2 ans.

Situation financière

30 juin 2024

publié 30 juin 2025

publié 30 juin 2026

publié Dette nette (en millions d’euros) 561,9 571,2 577,4 Gearing (3) 0,88 0,94 0,92 Levier d’endettement (4) 3,57 3,38 3,58

La dette nette après prise en compte de la norme IFRS 5 s’établit à 577,4 millions d’euros (contre 571,2 millions d’euros lors de l’exercice précédent) et le ratio de levier (4) s’établit à 3,58 contre 3,38 pour l’exercice précédent.

Faits marquants de l’exercice

Cession de l'activité salade en sachet en France

Dans le cadre de son plan de transformation « Transform to Win », le groupe a finalisé, le 17 juillet 2025, la cession de son activité de salade en sachet en France au groupe LSDH, après plusieurs années de dégradation des résultats de ce segment.

Assemblée Générale du 3 décembre 2026 - Dividende

Il sera proposé lors de l’Assemblée Générale du 3 décembre 2026 le versement d’un dividende de 0,25 euro par action.

Perspectives

Dans un contexte toujours marqué par de fortes incertitudes agricoles et géopolitiques, le Groupe Bonduelle va concentrer ses efforts sur le maintien de sa rentabilité et l’amélioration de ses fondamentaux financiers, notamment la génération de cash-flow et la réduction de son endettement.

(1) Résultat opérationnel courant auquel s’additionne les amortissements et la variation du besoin en fonds de roulement et après déduction des investissements

(2) données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

(3) dette financière nette / capitaux propres

(4) dette financière nette / EBITDA récurrent

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com

Prochains évènements :



- Réunion d’information : 5 octobre 2026

- Chiffre d’affaires 1 er trimestre 2026-2027 : 5 novembre 2026 (après bourse)

- Assemblée Générale Annuelle : 3 décembre 2026

- Chiffre d’affaires et résultats 1 er semestre 2026-2027 : 25 février 2027 (après bourse)

Retrouvez l’intégralité des résultats annuels

et le calendrier des publications financières sur www.bonduelle.com

A propos du Groupe Bonduelle

Le Groupe Bonduelle, c'est avant tout une histoire de famille du nord de la France qui dure depuis 7 générations. Présents dans près de 100 pays, nous sommes fiers de nos marques iconiques : Bonduelle, Cassegrain et Globus. Nous collaborons avec près de 2 000 agriculteurs passionnés pour vous offrir des légumes et légumes secs récoltés à leur meilleur stade de saveur et de nutrition.

Parce que nous croyons que chaque repas est une opportunité de faire la différence, nous sommes engagés pour inspirer la transition vers une alimentation plus végétale, pour le bien-être de tous et la préservation de la planète. Certifiés 100% B Corp depuis le 1 er janvier 2026 en France et dans le monde, nous réaffirmons notre engagement pour un modèle plus durable et responsable.

Au titre de l’exercice 2025-2026, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B

Indices Euronext : CAC MID & SMALL – CAC FOOD PRODUCERS – CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS

(Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

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