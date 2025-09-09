Bond du baril du pétrole après l'attaque israélienne à Doha

(AOF) - Le baril du Brent progresse de 1,56%, à 67,04, dollars à l'instar de son homologue américain -le WTI- qui avance de 1,73%, à 63,33 dollars, dans un contexte géopolitique tendu, marqué par une frappe ciblée de l'armée israélienne à Doha visant des hauts dirigeants du Hamas. Il s'agit de la première attaque d'Israël au Qatar depuis près de deux ans et le déclenchement du conflit contre le groupe terroriste. Sans tarder, l’Émirat a annoncé geler les négociations en vue pour la libération des otages et d'un cessez-le-feu à Gaza.

Sur cette opération baptisée "Sommet de feu", "Israël l'a initiée, Israël l'a exécutée et Israël en assume l'entière responsabilité ", a indiqué un communiqué du bureau du premier ministre, Benjamin Netanyahou.

Selon les médias israéliens, Donald Trump avait été informé et avait donné son aval deux jours après avoir adressé un " dernier avertissement " au Hamas.