 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 760,00
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bond du baril du pétrole après l'attaque israélienne à Doha
information fournie par AOF 09/09/2025 à 17:17

(AOF) - Le baril du Brent progresse de 1,56%, à 67,04, dollars à l'instar de son homologue américain -le WTI- qui avance de 1,73%, à 63,33 dollars, dans un contexte géopolitique tendu, marqué par une frappe ciblée de l'armée israélienne à Doha visant des hauts dirigeants du Hamas. Il s'agit de la première attaque d'Israël au Qatar depuis près de deux ans et le déclenchement du conflit contre le groupe terroriste. Sans tarder, l’Émirat a annoncé geler les négociations en vue pour la libération des otages et d'un cessez-le-feu à Gaza.

Sur cette opération baptisée "Sommet de feu", "Israël l'a initiée, Israël l'a exécutée et Israël en assume l'entière responsabilité ", a indiqué un communiqué du bureau du premier ministre, Benjamin Netanyahou.

Selon les médias israéliens, Donald Trump avait été informé et avait donné son aval deux jours après avoir adressé un " dernier avertissement " au Hamas.

Pétrole et parapétrolier
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank