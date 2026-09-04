Bon = mauvais ? Analyse approfondie du rapport sur l'emploi du mois d'août

ouvrier travaillant le bois, à San Francisco (Crédits: Unsplash - Jeriden Villegas)

Le rapport sur l'emploi du mois d'août a largement dépassé les attentes. Une excellente nouvelle, n'est-ce pas?

L'économie américaine a créé 162.000 emplois le mois dernier, soit près de trois fois le consensus de 56.000.

De plus, les chiffres de l'emploi de juin et juillet ont été révisés à la hausse, respectivement de 11.000 et 44.000, le mois de juillet affichant désormais 21.000 créations d'emplois contre une perte initialement annoncée de 23.000.

Il s'agit de la cinquième surprise à la hausse au cours des 12 derniers mois, et du quatrième chiffre supérieur à la barre des 100.000 sur la même période.

En analysant en détail le rapport , une hausse de 86.000 emplois dans le secteur des services, souvent caractérisé par des salaires plus bas, a représenté 67,7 % des 127.000 créations d'emplois dans le secteur privé, soit une part inférieure à la normale. Les secteurs de la production de biens et de la construction ont créé respectivement 41.000 et 22.000 emplois. Le secteur manufacturier a embauché 16.000 travailleurs, contre les 5.000 attendus. Les effectifs du secteur public ont augmenté de 35.000.

Même si tout cela semble aller pour le mieux, les probabilités d'une hausse des taux à court terme de la part de Warsh & Co ont augmenté.

Les marchés financiers tablent actuellement sur une probabilité de 58,2 % d'une hausse des taux à l'issue de la réunion de la Fed en septembre, contre 49,4 % hier, selon l'outil FedWatch du CME.

S'agit-il d'un cas où "une bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle"?

Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management, le pense.

"Même s'il n'est pas acquis que la Fed relèvera ses taux le 16 septembre, notamment compte tenu du contexte d'une élection nationale moins de deux mois après la réunion, il existe de nombreuses raisons de relever les taux d'intérêt (pour lutter contre l'inflation) et moins de raisons de les maintenir inchangés (pour soutenir le marché du travail)", écrit Zaccarelli.

Le rapport a également donné aux marchés un premier aperçu de l'inflation du mois d'août, montrant que les salaires horaires moyens ont légèrement accéléré pour atteindre 0,2 % en glissement mensuel, comme prévu. En glissement annuel, la croissance des salaires s'est légèrement ralentie, passant de 3,2 % à 3,1 %. Mais les analystes avaient prévu une baisse un peu plus marquée, à exactement 3,0 %.

Si la croissance annuelle des salaires est plus forte que le dernier chiffre de l'IPC de base , qui s'établit à 2,5 %, elle est toutefois inférieure aux 3,4 % de l'IPC global. Cela signifie que la croissance des salaires réels est négative, si l'on tient compte des prix des denrées alimentaires et de l'énergie. Cela augure mal pour les consommateurs, qui portent sur leurs épaules environ 70 % de l'économie américaine.

"Le marché du travail reste une source de pression inflationniste modérée", écrit Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics. "Le faible taux de démissions permet aux employeurs de tenir bon lors des négociations salariales."

Par ailleurs, la légère hausse du taux d'activité — qui passe de 61,4 % à 61,6 % — constitue un pas dans la bonne direction.

D'autant plus que le taux de chômage s'est maintenu à un faible niveau de 4,1 %.

En règle générale, une hausse de la participation exerce une pression à la hausse sur le taux de chômage; lorsque les travailleurs sont en marge du marché du travail, ils ne sont pas considérés comme chômeurs.

Malgré cette hausse, le taux de participation reste très faible par rapport aux normes historiques; il ne faut donc pas s'emballer.

La durée moyenne de chômage a augmenté, passant de 23,7 semaines en juillet à 26,1 semaines. Cet indicateur suit une courbe en zigzag à la hausse depuis environ deux ans, ce qui correspond à la tendance générale à la baisse de la confiance dans l'emploi reflétée par les données des enquêtes auprès des consommateurs.

Ventilé par origine ethnique, le chômage chez les travailleurs blancs a légèrement augmenté, passant de 3,6 % à 3,7 %, un taux qui reste toutefois bien inférieur à la moyenne nationale. Le chômage chez les personnes s'identifiant comme hispaniques a augmenté pour atteindre 4,8 %, tandis que celui des Asiatiques a reculé à 3,3 %. Le taux de chômage chez les travailleurs noirs a quant à lui baissé pour s'établir à exactement 6,0 %, son plus bas niveau depuis un an et demi.

Dans l'ensemble, l'écart de chômage entre les Blancs et les Noirs s'est réduit à 2,3 points de pourcentage, son niveau le plus bas depuis octobre 2024.

"Le chômage chez les travailleurs noirs sert souvent d'indicateur des tendances sur l'ensemble du marché du travail", note Bill Adams, économiste en chef pour les États-Unis à la Fifth Third Commercial Bank.

(Stephen Culp)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))