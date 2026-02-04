Bon démarrage d'année pour le secteur des services au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 11:09
Son indice PMI qui mesure l'activité dans le secteur tertiaire, s'est inscrit à 54 en version définitive en janvier, contre 51,4 en décembre, demeurant ainsi au-dessus de la barre des 50 séparant croissance et contraction pour le neuvième mois d'affilée.
Ce chiffre représente un pic depuis août 2025.
Dans son communiqué, S&P Global souligne que cette performance tient à une amélioration de la confiance des entreprises et des clients, soutenue par un regain d'optimisme concernant les dépenses d'investissement et par une hausse des nouvelles commandes et des ventes à l'export, dans un climat de clarté suite au vote du dernier budget.
D'après le cabinet de recherche économique, les entreprises du secteur des services se montrent prudemment optimistes concernant leur croissance pour les 12 prochains mois, affichant le niveau de confiance le plus élevé depuis octobre 2024.
S&P souligne toutefois qu'en dépit de cette apparente reprise, les prestataires de services restent freinés par la faible demande des consommateurs et la prudence des entreprises face aux tensions géopolitiques, tandis que le marché du travail montre quelques signes préoccupants avec un ralentissement marqué des recrutements sur fond de hausse des coûts salariaux.
