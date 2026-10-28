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Bombardier et la société britannique BAE étudient un partenariat dans le cadre de futurs programmes d'avions de combat
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 13:45

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations contextuelles sur l'expansion de Bombardier dans le secteur de la défense aux paragraphes 3 et 4, ainsi que des détails sur les projets présumés d'Airbus concernant le GCAP au paragraphe 7)

Le constructeur canadien d'avions d'affaires Bombardier BBDb.TO a annoncé mercredi avoir signé un accord stratégique avec BAE Systems BAES.L afin d'étudier les possibilités de développement de capacités industrielles et technologiques pour les futurs programmes d'avions de combat.

Dans le cadre de ce protocole d’accord, les deux entreprises évalueront les opportunités en matière de recherche et développement, d’intégration de systèmes, de développement des ressources humaines et de la chaîne d’approvisionnement, d’industrialisation et de soutien tout au long du cycle de vie, alors que le Canada renforce son implication dans les initiatives aériennes de combat de nouvelle génération.

Cet accord souligne la volonté de Bombardier d’étendre ses activités dans le secteur de l’aérospatiale de défense.

Le directeur général Éric Martel a déclaré plus tôt cette année que l’entreprise voyait des opportunités croissantes pour sa division de défense, qui transforme des jets d’affaires en avions de mission spéciale, alors que le Canada et l’Europe augmentent leurs dépenses militaires et cherchent à se diversifier par rapport aux entreprises de défense américaines dans un contexte de tensions géopolitiques.

L’accord conclu entre Bombardier et BAE intervient quelques mois après que le Canada a rejoint le Global Combat Air Programme (GCAP) en tant qu’observateur.

La Grande-Bretagne, l’Italie et le Japon ont lancé le GCAP en 2022 afin de développer un chasseur furtif de nouvelle génération d’ici 2035. Le programme est dirigé par la société britannique BAE Systems, le groupe japonais Mitsubishi Heavy Industries 7011.T et la société italienne Leonardo LDOF.MI .

Le Financial Times a rapporté la semaine dernière que des dirigeants d’Airbus AIR.PA devaient rencontrer leurs homologues de BAE Systems afin de discuter de la participation potentielle du constructeur aéronautique européen au GCAP, citant des sources proches du dossier.

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