Bombardier discute avec Boeing de l'avenir de son usine de Belfast et revoit à la hausse ses prévisions de flux de trésorerie disponibles

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* Bombardier dépasse les prévisions concernant son flux de trésorerie disponible trimestriel

* Le directeur général constate une amélioration dans certains maillons de la chaîne d'approvisionnement

* Bombardier étudie la possibilité d'augmenter ses cadences de production

* Le directeur général de Bombardier est en pourparlers avec Boeing au sujet de l'usine de Belfast

(Ajout de la réponse de Boeing au paragraphe 6)

par Allison Lampert, Megavarshini G. Somasundaram et Nathan Gomes

Le constructeur aéronautique canadien Bombardier BBDb.TO a déclaré jeudi qu’il était en pourparlers avec Boeing BA.N concernant l’avenir d’une usine de structures aéronautiques située à Belfast, et a par ailleurs revu à la hausse ses prévisions de flux de trésorerie disponible pour 2026, soutenu par une demande soutenue dans le secteur de l’aviation privée.

Boeing fournit des pièces pour les avions de Bombardier depuis l’usine de Belfast, où le constructeur américain partage la production avec son concurrent européen Airbus AIR.PA , suite à l’acquisition par Boeing en 2025 du géant des structures aéronautiques Spirit AeroSystems.

Interrogé sur la possibilité que Bombardier envisage une intégration verticale des activités de l’usine Shorts de Belfast, le directeur général Eric Martel a déclaré aux journalistes qu’il y aurait probablement « d’autres discussions » à mener avec le constructeur américain sur l’avenir du site, après que l’usine eut enregistré une perte nette de 1,16 milliard de dollars en 2025.

L'action Bombardier reculait de 5,5% en fin de matinée.

"Je pense que ce site nécessitera des investissements et qu’il faudra y accorder une attention particulière pour redresser la situation", a déclaré M. Martel. "Nous aimons avoir une vision, une vision claire… de notre chaîne d’approvisionnement, et l’intégration verticale fait clairement partie de nos stratégies."

Boeing n’a pas souhaité faire de commentaire.

Les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement restent un défi pour les constructeurs d’avions. Bombardier évalue si ses fournisseurs seraient en mesure de suivre le rythme si l’entreprise produisait davantage d’avions.

M. Martel a également indiqué aux analystes que le risque de tensions commerciales avec les États-Unis était moindre qu’il y a deux ans.

Bombardier a subi la pression de la guerre commerciale menée par le président américain Donald Trump contre le Canada, notamment une menace formulée en septembre d’interdire les avions de la société sur le territoire américain, le plus grand marché mondial de l’aviation privée.

Trump a renoncé à cette menace avant les élections de mi-mandat de mardi, invoquant les activités de Bombardier au Kansas. Cet État a élu son premier sénateur démocrate depuis près d’un siècle, tandis que le Parti républicain de Trump subissait de lourdes pertes.

M. Martel a déclaré aux journalistes que son point de vue sur le risque commercial n’était pas lié aux élections de mi-mandat, mais plutôt au fait que l’industrie aérospatiale ait réussi à éviter les droits de douane.

La demande de vols charter et de programmes de copropriété, stimulée par des investisseurs technologiques disposant de liquidités importantes , a contribué à soutenir la demande de jets privés , malgré l’incertitude économique, les tensions géopolitiques et la flambée des prix du kérosène.

Bombardier, qui produit en collaboration avec le suédois Saab une version destinée aux missions spéciales de ses jets Global à cabine spacieuse, a également bénéficié de la hausse des dépenses de défense au Canada et en Europe.

Bombardier a revu à la hausse ses prévisions de flux de trésorerie disponible pour 2026, les portant à plus de 1,3 milliard de dollars, contre plus d’un milliard auparavant, et a réaffirmé son intention de livrer plus de 157 appareils cette année.

Le flux de trésorerie disponible, un indicateur de santé financière étroitement surveillé, a progressé de 20% par rapport à l’année précédente pour atteindre 183 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant ainsi les estimations des analystes qui s’élevaient à 159,5 millions de dollars, selon les données de LSEG.

Le chiffre d’affaires a progressé de 3% pour s’établir à 2,37 milliards de dollars, bien que le constructeur aéronautique ait livré un jet de moins que l’année précédente. Bombardier a livré 33 appareils au cours du trimestre, tandis que le chiffre d’affaires des services a bondi de 19% pour atteindre 701 millions de dollars, soulignant la vigueur de son activité de services après-vente. Les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 2,38 milliards de dollars.

La société a annoncé qu’elle organiserait une journée des investisseurs en présentiel le 18 février 2027.