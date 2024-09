Bolloré : projet de simplification des structures du groupe apprécié

(AOF) - La décision de Bolloré (+5,35% à 6,01 euros) de rationaliser et de simplifier les structures du groupe en sortant 3 filiales de la cote est accueillie favorablement. " L’utilisation de la participation dans UMG " dans le cadre de cette opération permet de limiter la sortie de cash pour Bolloré, signale Invest Securities. Les sociétés concernées sont Compagnie du Cambodge, Société Industrielle et Financière de l’Artois et Financière Moncey, qui affiche la plus forte hausse du marché SRD.

Compagnie de l'Odet, qui détient 66,9% du capital de Bolloré en profite également, gagnant 8,93% à 1562 euros.

Bolloré SE a annoncé hier soir son intention de mettre en œuvre trois offres publiques de retrait suivies de retraits obligatoires sur ces trois filiales. Ces offres prendront la forme d'offres publiques alternatives payables, soit en espèces (branche achat), soit en actions UMG (branche échange), soit une combinaison des deux. Elles visent respectivement l'intégralité des actions des trois filiales non-détenues par Bolloré SE et les autres sociétés du Groupe Bolloré.

" L'opération s'avère particulièrement complexe au regard des multiples participations croisées entre les différentes structures détenues par la famille Bolloré ", prévient Invest Securities.

S'agissant de Compagnie du Cambodge, la holding propose pour la branche achat, 93 euros par action Compagnie du Cambodge, soit une prime de 27% par rapport au cours moyen pondéré 1 mois au 11 septembre 2024. La branche échange est constituée de 4,07 actions Universal Music Group (UMG) pour 1 action Compagnie du Cambodge.

S'agissant de Financière Moncey, Bolloré propose pour la branche achat, 118 euros par action Financière Moncey, soit une prime de 44 % par rapport au cours moyen pondéré 1 mois au 11 septembre 2024. La branche échange est constituée de 5,17 actions UMG pour 1 action Financière Moncey.

Enfin, l'offre de Bolloré SE sur Société Industrielle et Financière de l'Artois consiste pour la branche achat en 9 300 euros par action Société Industrielle et Financière de l'Artois, soit une prime de 71 % par rapport au cours moyen pondéré 1 mois au 11 septembre 2024. La branche échange est constituée de 407 actions UMG pour 1 action Société Industrielle et Financière de l'Artois.