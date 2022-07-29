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Bollore enregistre un EBITA au S1 à la hausse à 1.010 millions d'euros
information fournie par Reuters29/07/2022 à 18:13

29 juillet (Reuters) - Bollore SE BOLL.PA :

* BONS RÉSULTATS DE L'ESSENTIEL DES ACTIVITÉS

* S1 CHIFFRE D'AFFAIRES : 11.518 MILLIONS D'EUROS, +24% À PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANTS

* AU S1: LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ (EBITA )S’ÉTABLIT À 1.010 MILLIONS D’EUROS, EN HAUSSE +46% À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

* AU S1: LE RÉSULTAT FINANCIER S’ÉTABLIT À 491 MILLIONS D’EUROS CONTRE -23 MILLIONS D’EUROS AU PREMIER SEMESTRE 2021

* AU S1: LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE RESSORT À 562 MILLIONS D’EUROS CONTRE 219 MILLIONS D’EUROS AU PREMIER SEMESTRE 2021

* L’ENDETTEMENT NET S’ÉLÈVE À 4.360 MILLIONS D’EUROS CONTRE 3.428 MILLIONS D’EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2021

* A FIN JUIN 2022, LE GROUPE DISPOSE DE 5,4 MILLIARDS D’EUROS DE LIGNES CONFIRMÉES, DONT 2,6 MILLIARDS D’EUROS AU NIVEAU DE BOLLORÉ

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE BOLLORÉ A DÉCIDÉ LE VERSEMENT D’UN ACOMPTE SUR DIVIDENDE DE 0,02 EURO PAR ACTION, IDENTIQUE À CELUI DE L’AN DERNIER, PAYABLE UNIQUEMENT EN ESPÈCES

* LE DÉTACHEMENT DE L'ACOMPTE INTERVIENDRA LE 30 AOÛT 2022 ET LE PAIEMENT LE 1ER SEPTEMBRE 2022

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur BOLL.PA

(Gdansk Newsroom)

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