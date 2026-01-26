BOK Financial chute après que D.A. Davidson l'ait rétrogradé à "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 janvier - ** Les actions de la banque régionale BOK Financial BOKF.O chutent de 1,5 % à 130,18 $ après que D.A. Davidson ait abaissé la note de l'action de "acheter" à "neutre" en raison de l'évaluation
** L'analyste Peter Winter de D.A. Davidson déclare que si BOKF est toujours bien positionné pour une forte croissance de son chiffre d'affaires, les perspectives positives sont déjà intégrées dans la valorisation "bien méritée" de l'action
** Deux courtiers sur 10 évaluent l'action à "acheter" ou plus et huit à "conserver"; PT médian de 135 $ - données compilées par LSEG
** L'action BOKF a augmenté de 11,3 % en 2025
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer