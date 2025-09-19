 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BoJ : "La porte reste ouverte pour une hausse en octobre" (CPR AM)
information fournie par AOF 19/09/2025 à 14:44

(AOF) - "Comme attendu, la Banque du Japon (BoJ) a prolongé la pause en maintenant inchangé son taux directeur. Concernant la politique monétaire, la tonalité des échanges semble plus hawkish que lors des précédents comités. Deux de ses membres (Takata et Tamura) ont ainsi plaidé en faveur d’une nouvelle hausse de 25 points de base, ce qui n’était encore jamais arrivé au cours du mandat de K. Ueda et témoigne des dissensions au sein du board", développe Jean-Thomas Heissat, stratégiste chez CPR AM.

Cette ligne plus dure qu'attendue, ajoute-t-il, a surtout pénalisé la partie courte de la courbe japonaise, tandis que les rendements à 30 ans prolongeaient leur resserrement récent dans le sillage des annonces des candidats à l'élection du 4 octobre prochain.

"La porte reste donc ouverte pour une hausse en octobre, même si la BoJ ne disposera pas à ce stade de beaucoup plus d'éléments en ce qui concerne les effets des hausses de droits de douane ou des prix de l'alimentaire - considérés comme les 2 facteurs déterminants lors de la conférence de presse", conclut Jean-Thomas Heissat.

Banques centrales
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

