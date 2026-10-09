 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BOIRON : Déclaration des droits de vote au 30 septembre 2026
information fournie par Actusnews 09/10/2026 à 17:00

Ajouter Boursorama à vos sources

Le 9 octobre 2026

Publication du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote

(Articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF)


Date d'arrêt
des informations
Nombre total d'actions composant le capital

Nombre total de droits de vote


30 septembre 2026

17 545 408
Total brut de droits de vote : 18 505 779
_________________________________

Total net (*) de droits de vote : 18 322 646

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du droit de vote (actions auto-détenues)


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : m2pvaJVul5yYx2qfZJtlamFjZppmxGHHaJLGxZVoZ5uWbG1lm5pib5eSamlhnGls
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100746-boi-declaration-des-droits-de-vote-au-30-septembre-2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

BOIRON
17,6000 EUR Euronext Paris -0,56%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
MEDINCELL
29,06 +16,89%
CAC 40
7 803,33 +0,95%
HAFFNER ENERGY
0,768 +15,14%
Pétrole Brent
104,9 +0,74%
2CRSI
24,8 +5,80%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank