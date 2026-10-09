BOIRON : Déclaration des droits de vote au 30 septembre 2026

Le 9 octobre 2026

Publication du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote

(Articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF)



Date d'arrêt

des informations

Nombre total d'actions composant le capital



Nombre total de droits de vote



30 septembre 2026



17 545 408

Total brut de droits de vote : 18 505 779

_________________________________



Total net (*) de droits de vote : 18 322 646

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du droit de vote (actions auto-détenues)