BOGART : RÉSULTATS ANNUELS 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

28 AVRIL 2026

Les résultats annuels sont impactés sur cet exercice par un contexte économique et géopolitique dégradé et des effets de change qui ont pesé sur les ventes et la rentabilité du Groupe. L'EBITDA reste toutefois largement positif, à 27 M€. Le Groupe a engagé en 2025 une réorganisation stratégique de son réseau en Europe, marquée par la fermeture d'une trentaine de magasins non rentables en France, en Belgique et en Allemagne, afin de retrouver de la flexibilité opérationnelle. Cette rationalisation a déjà permis une réduction des charges en 2025 et se poursuivra en 2026.

En M€ 2024 2025 Chiffre d'affaires 288,8 264,1 Dont Bogart Fragrances & Cosmétiques 55,1 47,5 Dont Bogart Beauty Retail 233,7 216,6 Autres revenus [1] 12,4 10,5 Total Revenus 301,3 274,6 EBITDA [2] 41,8 27,3 Résultat opérationnel 8,7 (10,1) Résultat financier (7,6) (9,8) Impôt sur les bénéfices (1,5) 0,2 Résultat net part du groupe (0,4) (22,6)

Les comptes consolidés 2025 ont été approuvés par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 28 avril 2026. Les comptes ont fait l'objet d'un audit légal par les Commissaires aux comptes. Le rapport financier annuel sera publié au plus tard le 30 avril 2026.

RÉSULTATS ANNUELS

BOGART publie un chiffre d'affaires de 264,1 M€ au 31 décembre 2025 contre 288,8 M€ au 31 décembre 2024 (-8,5% à changes courants à changes courants et – 7,5% à périmètre et changes constants). Cette évolution s'explique par un contexte conjoncturel mondial dégradé, qui a pesé sur la consommation, particulièrement en France mais aussi en Europe de façon générale. A l'export, l'application des droits de douane aux Etats-Unis a également fortement ralenti les ventes sur ce marché conduisant les distributeurs et « retailers » à réduire leurs volumes de commandes. Ce phénomène a été amplifié sur les exportations des lignes aux prix plus accessibles alors que la parfumerie d'exception a montré des signes de résilience.

Dans ce contexte, le Groupe a conduit une restructuration importante de son réseau de magasins : à Dubaï le Groupe a recentré son activité sur 1 seul magasin à forte visibilité (Dubaï Mall) et a procédé à la fermeture de 30 magasins non rentables en Europe (9 magasins en France, 10 magasins en Allemagne et 11 magasins en Belgique).

Les charges opérationnelles courantes tiennent compte des effets de ces réorganisations. Les charges de personnel s'élèvent à 65,6 M€ contre 68,1 M€ au 31 décembre 2024, en baisse de -3,7%. Les effectifs au 31 décembre sont de 1 849 salariés (vs. 2 045 au 31 décembre 2024 soit une baisse de 10% en année pleine). A noter que les effets de ces réorganisations se poursuivront en 2026 couplées à de nouvelles mesures (cf. plus bas). Les autres charges courantes baissent également de -3,1% à 51,0 M€ au 31 décembre 2025 contre 52,6 M€ au

31 décembre 2024.

Compte tenu de la baisse rapide des ventes et des effets encore progressifs des mesures d'efficacité du réseau, l'EBITDA [3] est mécaniquement impacté. Il est de 27,3 M€ en 2025 (contre 41,8 M€ en 2024). L'EBITDA de Bogart Fragrances et Cosmétiques s'élève à 5,3 M€ (il était de 9,6 M€ en 2024). L'EBITDA de Bogart Beauty Retail est de 18,9 M€ (à comparer à 28,2 M€ en 2024).

Le résultat opérationnel passe de 8,7 M€ au 31 décembre 2024 à (10,1) M€ au 31 décembre 2025. Il intègre notamment (31,3) M€ de dotations aux amortissements et provisions et (5,7) M€ d'autres produits et charges non courants (dont (3,4) M€ liées aux mesures de restructurations du réseau en 2025 et (1,7) M€ de provisions, principalement fiscales, partiellement compensé par un abandon de créance de 0,4 M€). En 2024, le montant des dotations était de (32,1) M€ et les autres produits et charges non courants étaient de (1,6) M€.

Le résultat financier est de (9,8) M€ au 31 décembre 2025 (contre (7,6) M€ au 31 décembre 2024) et tient compte notamment de (4,5) M€ d'intérêts sur les dettes locatives en application de la norme IFRS 16 (sans impact cash) et de (2,0) M€ de pertes de changes latentes liées à des créances libellées en dollars et en AED, sans impact sur la trésorerie.

A noter que les résultats intègrent sur cet exercice une provision pour dépréciation des écarts d'acquisition de 2,9 M€ (dont 1,6 M€ au titre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) prévu dans la filiale April France en 2026 -cf. plus bas – et la dépréciation de la valeur immobilisée d'un magasin d'April SAS, Rose de France, pour un montant de 1,3 M€). Après prise en compte de l'impôt (+0,2 M€), le résultat net s'établit à (22,6) M€ au 31 décembre 2025.

Structure financière

Au 31 décembre 2025, les capitaux propres part du groupe de BOGART s'élèvent à 57,4 M€ contre 81,6 M€ au 31 décembre 2024

La capacité d'autofinancement reste solide à 19,9 M€ au 31 décembre 2025 (contre 32,1 M€ un an plus tôt).

Les flux de trésorerie d'exploitation sont de 17,4 M€ à comparer à 32,7 M€ au 31 décembre 2024 et tiennent compte d'une dégradation maîtrisé du BFR de (2,5) M€.

Les flux nets d'investissements ressortent à (3,7) M€ contre (6,1) M€ un an plus tôt. Le Groupe reste en situation de free cash flow positif à hauteur de 13,7 M€.

Sur la période, Bogart a obtenu pour 6 M€ de nouveaux emprunts et procédé au tirage de 32,0 M€ sur son « Credit Revolving Facility ». Le Groupe a remboursé 43,0 M€ d'emprunts et de dettes locatives (dont 11,1 M€ d'emprunts bancaires, le reste étant de la dette locative au titre de l'application de la norme comptable IFRS 16).

Le Groupe affiche une trésorerie brute de 36,7 M€ au 31 décembre 2025 contre 43,2 M€ au 31 décembre 2024.

Les emprunts et dettes financières (hors dettes locatives IFRS16 de 115,1 M€) s'élèvent à 87,9 M€ contre 76,5 M€ au 31 décembre 2024. L'endettement financier net [4] s'établit à 51,2 M€ au 31 décembre 2025 contre 33,3 M€ au 31 décembre 2024. Au 31 décembre 2025, la société n'a pas respecté certains covenants bancaires. A la date de clôture, des discussions étaient en cours avec les établissements prêteurs et aucun accord formel n'a été obtenu. A ce jour les discussions sont toujours en cours et devraient aboutir d'ici fin juin 2026 sur un accord de restructuring de la dette bancaire de la société.

POURSUITE DE LA STRATÉGIE D'ÉFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE DU RÉSEAU ET PERSPECTIVES 2026

Bogart place la rentabilité au cœur de ses priorités stratégiques et poursuivra donc en 2026 la mise en œuvre de mesures visant à renforcer l'efficacité opérationnelle de son réseau en Europe.

Sur l'activité Bogart Beauty Retail , dans un contexte de marché qui reste peu dynamique, les filiales en France et en Belgique continuent de mener une réorganisation stratégique de leur réseau. La filiale April France SAS lance un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) portant sur un total de 17 magasins (sur 35 magasins au 31 décembre 2025) et environ 40 postes (sur un total de 105 au 31 décembre 2025). Ce PSE a été validé par la DRIETTS le 7 avril 2026. Comme évoqué plus haut, ce PSE est provisionné à hauteur de 1,6 M€.

Le lancement de ce plan et les mesures déjà conduites en 2025 visent à ajuster la base de coûts et redonner de la flexibilité opérationnelle au Groupe dès 2026.

Sur l'activité Fragances & Cosmétiques et malgré le contexte actuel, le Groupe est confiant sur un retour à la croissance du chiffre d'affaires de ce pôle en 2026 porté par une dynamique de lancement offensive ainsi que par le retour des relations commerciales avec les marchés américains mais aussi par l'élargissement de son réseau de partenaires dans le cadre de l'accord signé par l'actionnaire de référence pour l'acquisition du réseau Parfümerie Pieper [5] .

Au Moyen-Orient, l'intensification du conflit en début d'année 2026 a installé un contexte de marché plus incertain, porté par les tensions géopolitiques sur l'énergie et les routes maritimes régionales. Le Groupe est présent dans cette zone via des filiales opérationnelles en Israël et aux Emirats Arabes Unis. A la date d'arrêté des comptes, la Direction n'a pas identifié d'impact significatif sur l'activité ou les résultats du Groupe. La diversification géographique de ses activités permet de limiter l'exposition au niveau consolidé. Cette situation reste néanmoins un sujet d'attention.

ANNEXE

TABLEAU DE PASSAGE EBITDA/RESULTAT OPERATIONNEL

Données en M€ - normes IFRS 2024 2025 EBITDA * 41,8 27,3 CVAE - - Dotations aux amortissements nettes de reprises de provisions (31,1) (31,8) Autres produits (charges) opérationnels non courants (2,0) (5,6) Résultat opérationnel 8,7 (10,1)

* L'Ebitda (Hors IFRS 16) est passé de 15,3 M€ en 2024 à 1,7 M€ en 2025.

www.groupe-bogart.com

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

RELATIONS PRESSE

MANON CLAIRET

MCLAIRET@ACTUS.FR / TÉL. : 01 53 67 36 73

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

RELATIONS INVESTISSEURS

ANNE-PAULINE PETUREAUX

APETUREAUX@ACTUS.FR / 01 53 67 36 72

[1] Revenus issus des licences et des refacturations publicitaires faites aux marques qui sont distribuées dans les réseaux en propre de Bogart.

[2] EBITDA = Résultat Opérationnel + CVAE + dotations aux amortissements et provisions + destruction de stocks + autres produits et charges opérationnelles non récurrents

[3] EBITDA = Résultat opérationnel + CVAE + dotations aux amortissements et provisions + destruction de stocks + autres produits et charges opérationnels non récurrents

[4] Endettement net = emprunts et dettes financières – trésorerie disponible (hors dettes locatives IFRS16)

[5] Cf communiqué du 24 avril 2026.