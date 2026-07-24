Bogart : repli de 6,4% de ses revenus au 1er semestre

Bogart affiche un chiffre d'affaires de près de 115 millions d'euros au 1er semestre 2026 (-6,4% à changes courants), dans un contexte économique et géopolitique encore peu favorable à la consommation, et des effets de change. Sur le réseau, le commerçant de parfums et de produits cosmétiques de luxe poursuit sa réorganisation stratégique sur ses magasins européens afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Les bénéfices de ces actions se matérialiseront progressivement sur la rentabilité de la société.

De son côté, le pôle Bogart Beauty Fragrances & Cosmétiques est en légère croissance à périmètre et changes constants, porté par une solide dynamique de lancements.

Côté perspectives, sur l'activité Bogart Beauty Retail, Bogart reste attentif à la rentabilité de son réseau. Les mesures de réorganisation engagées au 1er semestre (1 fermeture en France encore attendue au second semestre), produiront leurs effets progressivement sur la rentabilité du groupe à compter du 2e semestre 2026 (et surtout en 2027). Or, elles entraînent toutefois un repli mécanique du chiffre d'affaires à court terme. Ces mesures permettront au groupe de retrouver davantage de flexibilité opérationnelle.

Sur l'activité Fragances & Cosmétiques et malgré le contexte actuel toujours incertain pesant sur la consommation, Bogart est confiant. La société table sur une bonne dynamique de croissance du chiffre d'affaires de ce pôle au 2e semestre, portée notamment par la poursuite de la dynamique de lancements et l'élargissement du réseau de partenaires (réseau Parfümerie Pieper par exemple).

En outre, au 2e semestre, le groupe prévoit de nombreuses nouveautés sur ses marques : sur Stendhal, le lancement de deux lignes capillaires et un soin anti-rides performance "Recette Merveilleuse", des nouveautés pour la peau chez Méthode Jeanne Piaubert, la sortie d'un nouveau parfum Carven ("Absolu" pour homme) ainsi que des nouveautés pour April (2 nouveautés de Noël - XMAS).

De façon générale, l'attractivité des lignes haut de gamme se confirme et encourage Bogart à poursuivre sa stratégie de "premiumisation" de ses offres.

Enfin, pour rappel le groupe a annoncé des négociations exclusives entre David Konckier, l'actionnaire de référence de Bogart, et le groupe Marionnaud, qui, si elles se concrétisaient, pourraient offrir à Bogart de nouveaux relais de croissance à moyen terme pour les marques du groupe.