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BOGART : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 01/06/206 AU 31/08/2026
information fournie par Actusnews 08/09/2026 à 18:00
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 8 septembre 2026

COMPTE DEPOT TITRES JACQUES BOGART AU LCL
du 01/06/2026 au 31/08/2026
Date Type Nbr de Titres COURS Montant
08/07/2026 Achat sur le marché 1500 2.0400 3060.00
09/07/2026 Achat sur le marché 2000 1.9653 3930.60
09/07/2026 Achat sur le marché 1000 1.9175 1917.50
09/07/2026 Achat sur le marché 1000 1.9175 1917.50

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

CONTACTS


GROUPE BOGART
ACTUS finance & communication
contact@jbogart.com
Tél. : 01 53 77 55 55 		Anne-Pauline PETUREAUX
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72
apetureaux@actus.fr 		Manon CLAIRET
Relation Presse
Tél. 01 53 67 36 90
mclairet@actus.fr

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Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100116-transactions-sur-actions-propres_aout26.pdf

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