BofA Securities relève la note d'Exxon à « acheter » en raison des perspectives de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 juin - ** Bank of America Securities relève la note du géant pétrolier Exxon Mobil XOM.N de « neutre » à « acheter » (** « La solide exécution de XOM dans le bassin permien lui assure une trajectoire de croissance à long terme claire, et la société a beaucoup à gagner de la réouverture du Détroit d'Ormuz même si les prix du pétrole baissent à court terme » - BofA Securities
** La société de courtage prévoit que XOM est bien placée pour réussir dans un environnement post-conflit, s’attendant à ce que la réouverture des volumes fermés au Moyen-Orient génère environ 3,3 milliards de dollars supplémentaires de flux de trésorerie disponible annualisé (à 70 $/baril de Brent), parallèlement à des opportunités de croissance dans le bassin permien, en Guyane et au Venezuela
** 14 des 27 sociétés de courtage attribuent à l'action la note « acheter » ou supérieure, 12 la note « conserver » et une la note « vendre »; le cours cible médian est de 171 $ - données compilées par LSEG
** À la clôture d'hier, XOM affichait une hausse de 17,1 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer