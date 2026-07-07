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BofA reprend le suivi d'Adobe à "sous-performance"
information fournie par Zonebourse 07/07/2026 à 15:58

Bank of America a annoncé mardi avoir repris la couverture du titre Adobe avec une opinion "sous-performance" et un objectif de cours de 190 USD, estimant que l'intelligence artificielle (IA) réduisait les barrières à l'entrée sur ses marchés tout en fragilisant l'avantage concurrentiel historique dont bénéficie l'éditeur de logiciels.

Dans une note diffusée dans la journée, les analystes de la banque américaine se montrent prudents face à l'émergence de nouveaux outils d'IA générative, une rupture technologique de nature à démocratiser selon eux la création d'outils numériques et de mettre sous pression les mériers du propriétaire, entre autres, du logiciel Photoshop.

Une stratégie IA jugée essentiellement défensive

Si Adobe a commencé à intégrer activement l'IA à ses produits, BofA considère cette feuille de route comme une simple mesure de rétention visant à protéger sa base d'utilisateurs, jugeant peu probable que ces fonctionnalités stimulent la croissance des ventes du groupe de San Francisco.

Une valorisation faible, mais un manque de catalyseurs

Si la valorisation du titre apparaît peu élevée, avec un multiple d'environ 8 fois la valeur d'entreprise sur le flux de trésorerie disponible (VE/FCF) attendu pour 2027, BofA estime qu'aucun catalyseur clair ne se dessine à court ou moyen terme en vue de favoriser une réaccélération de la croissance ou de soutenir une expansion des multiples à court terme.

A la Bourse de New York, l'action Adobe progressait de 1,3% à 220,8 USD mardi matin malgré ces commentaires. Le titre perd encore plus de 36% cette année.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 07/07/2026 à 15:58:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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