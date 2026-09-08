BofA relève ses prévisions de prix du pétrole pour la fin 2026 et 2027

(Zonebourse.com) - Bank of America a revu à la hausse ses prévisions d'évolution des cours du pétrole afin de prendre en compte la poursuite des perturbations affectant le transport maritime dans le détroit d'Ormuz.

La banque d'investissement américaine précise dans une note datée de lundi tabler sur un cours moyen du baril du Brent de 83 dollars sur le second semestre de l'année, contre 76 dollars auparavant.

La firme a également relevé sa prévision de cours moyen du brut à 75 dollars le baril pour l'exercice 2027.

Cette révision à la hausse intervient alors que les cours ont atteint mardi leur plus haut niveau depuis la fin du mois de juillet, à 99,5 dollars pour le Brent, un niveau tout proche du seuil très suivi des 100 dollars.

BofA indique s'attendre à la persistance d'un contexte d'incertitude et de volatilité en raison de la récente reprise des hostilités entre les Etats-Unis, qui se sont traduites par des frappes contre des tankers dans le Golfe.

Une normalisation toujours en vue

Si le scénario central de la banque table sur une normalisation progressive du trafic dans le détroit d'Ormuz et l'absence d'un conflit prolongé, le marché reste exposé à des risques majeurs, souligne-t-elle.

Si les tensions perturbant l'approvisionnement en pétrole devaient persister jusqu'à la fin de l'année, le Brent pourrait se traiter dans une fourchette allant de 95 à 120 dollars le baril.

Un conflit plus étendu, entraînant des dégâts majeurs sur les infrastructures énergétiques, pourrait porter les cours jusqu'à 150 dollars, prévient Bank of America.

A l'inverse, la signature d'un nouvel accord entre les Etats-Unis et l'Iran, une hausse des quotas de production de l'Opep et la montée en puissance de l'offre hors Opep pourraient ramener le marché en offre excédentaire, sans oublier l'éventualité d'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, conclut l'établissement financier.

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