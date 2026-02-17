BofA relève sa recommandation sur Equifax en raison de solides perspectives en matière de vérification de l'emploi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février -

** BofA Global Research relève la cote de crédit de la société Equifax EFX.N de "neutre" à "achat"

** "Nous voyons une voie claire vers une accélération pluriannuelle de Workforce Solutions, soutenue par des catalyseurs réglementaires et l'expansion de la couverture de The Work Number (TWN)", dit la maison de courtage

** Workforce Solutions est l'unité de vérification de l'emploi d'EFX

** Avec la ré-accélération de la croissance des vérificateurs, l'inflexion des volumes gouvernementaux et l'amélioration de la vélocité des produits cloud, nous pensons que le marché sous-estime la capacité bénéficiaire d'EFX - BofA

** La croissance des vérificateurs correspond à l'augmentation du nombre de banques, de prêteurs et d'autres clients qui utilisent le service TWN d'EFX pour vérifier l'emploi et les revenus

** 16 analystes sur 25 considèrent l'action comme "strong buy" ou "buy" et 9 comme "hold"; leur PT médian est de $240 - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, EFX a baissé de 22% au cours des 12 derniers mois