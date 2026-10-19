BofA relève la note du fabricant de produits chimiques Dow à « neutre » et revoit son objectif de cours à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** BofA Global Research relève la note du fabricant américain de produits chimiques Dow DOW.N de « sous-performance » à « neutre » et augmente son objectif de cours de 29 à 31 dollars

** Ce nouvel objectif de cours représente une hausse de 3,6% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage revoit à la hausse sa note sur Dow, estimant que la persistance de l’instabilité géopolitique au Moyen-Orient a créé un risque de maintien prolongé des cours du pétrole brut à un niveau élevé

** BofA ajoute que le retour de la Chine en tant qu’importateur net de produits chimiques soutient les prix mondiaux de ces derniers et améliore les perspectives de demande pour des producteurs tels que Dow

** La société de courtage s'attend à ce que la stabilité des bénéfices soit soutenue par les initiatives de productivité en cours de l'entreprise, d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars

** Sur 23 courtiers, 8 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, 13 “conserver” et 2 “vendre”; leur objectif de cours médian est de 32,5 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, Dow affichait une hausse de 28,02% depuis le début de l’année