BofA réitère l'achat sur L'Oréal, mise sur le "lipstick effect"
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 15:49
Dans une étude diffusée dans la matinée, la banque américaine rappelle que le géant des cosmétiques a fait état d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 6,7% pour les trois premiers mois de l'année, marquant une accélération de 2,30 points de pourcentage par rapport au 4ème trimestre.
Selon BofA, cette performance place L'Oréal nettement en avance sur ses concurrents, dont la croissance moyenne s'est établie à 2,2% sur le trimestre, un écart d'autant plus impressionnant que le groupe occupe déjà la première place mondiale sur son marché, souligne la firme.
Le "lipstick effect" toujours d'actualité
L'amélioration des résultats a été portée par une reprise des activités en Chine, une dynamique solide en Amérique du Nord et une performance robuste dans la zone Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique, et ce malgré les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, fait remarquer la banque.
L'Europe, pour sa part, illustre la persistance du phénomène de lipstick effect (l'effet rouge à lèvres) : les consommateurs, face à un contexte économique incertain, maintiennent malgré tout leurs dépenses discrétionnaires dans le secteur de la beauté, poursuit BofA.
Selon l'établissement, L'Oréal demeure l'une des rares entreprises de biens de consommation à enregistrer une croissance constante des volumes, défiant ainsi un environnement de consommation globalement plus morose.
Une valorisation jugée attractive
Face aux pressions inflationnistes, notamment la volatilité des cours du pétrole, les analystes de BofA estiment que L'Oréal dispose des leviers nécessaires pour mitiger les impacts, entre sa capacité à ajuster ses prix, à optimiser son "mix" produit, à innover et à gagner en efficacité opérationnelle.
Sur le plan boursier, l'action se traite sur la base d'un multiple de bénéfices (PER) de 26x, un niveau jugé "attractif" par BofA, tant sur une base absolue que relative par rapport aux valorisations historiques et sectorielles.
Fort de ces fondamentaux, le titre figure parmi les "25 valeurs pour 2026" sélectionnées par Bank of America, confirmant son statut de valeur de croissance de référence au sein du secteur européen des biens de consommation.
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