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BofA n'atteint pas les prévisions de bénéfices en raison de la faiblesse des marchés financiers ; l'établissement enregistre une charge de 1,2 milliard de dollars
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 13:35

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'estimations aux paragraphes 1 et 13)

Bank of America BAC.N a manqué mercredi les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre en raison de la faiblesse de son activité sur les marchés de capitaux et a annoncé une charge de 1,2 milliard de dollars liée à une sanction réglementaire pour ne pas avoir détecté des activités potentielles de blanchiment d'argent.

L'action de la deuxième banque américaine a chuté de 4,2 % en pré-ouverture, aggravant ainsi la baisse de 1,9 % enregistrée depuis le début de l'année.

La dynamique des marchés de capitaux s'est ralentie après un premier semestre solide, dans un contexte de correction prolongée sur le marché obligataire, qui a propulsé les rendements à travers le monde à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies.

Le chiffre d’affaires des activités de vente et de transactions de BofA a reculé de 5 % à 5,1 milliards de dollars au cours du trimestre, pénalisé par la faiblesse des marchés des titres à revenu fixe, des devises et des matières premières. La banque avait prévu le mois dernier que son chiffre d’affaires trimestriel lié à ces activités resterait relativement stable par rapport à l’année dernière.

Par ailleurs, les commissions de la banque d’investissement de BofA ont reculé de 11 % pour s’établir à 1,8 milliard de dollars au cours du trimestre considéré. La banque avait prévu le mois dernier une baisse d’au moins 10 %, car elle n’était pas bien positionnée dans certains secteurs d’activité qui ont connu une intensification de l’activité.

Selon les données de Dealogic, BofA a glissé à la quatrième place du classement mondial des banques d’investissement pour les neuf premiers mois de 2026, alors qu’elle occupait la troisième place un an plus tôt.

Les commissions de banque d’investissement peuvent présenter des fluctuations d’un trimestre à l’autre et dépendent du moment où les opérations sont conclues. Le calendrier des transactions peut souvent varier en fonction des conditions de marché et des autorisations réglementaires.

La banque, dont le siège se trouve à Charlotte, en Caroline du Nord, a déclaré un bénéfice de 6,9 milliards de dollars, soit 91 cents par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 8,3 milliards de dollars, soit 1,04 dollar par action, un an plus tôt.

Hors charge de 1,2 milliard de dollars liée à un accord avec les autorités de régulation, BofA a réalisé un bénéfice de 1,08 dollar par action, manquant ainsi les estimations de 1,10 dollar par action, selon les estimations compilées par LSEG.

COÛT LIÉ À UN ACCORD RÉGLEMENTAIRE

Cette amende, annoncée mardi soir , résulte du fait que BofA n’a pas signalé au gouvernement américain plus de 5 milliards de dollars d’activités suspectes.

Ces mesures, qui comprennent la troisième plus grosse amende de l'histoire du Trésor américain, mettent en évidence la surveillance réglementaire croissante des lacunes dans la lutte contre le blanchiment d'argent au sein des géants financiers américains.

Les autorités de régulation ont imposé à BofA une ordonnance par consentement — une sanction réglementaire majeure — qui oblige la banque à collaborer avec un tiers afin d’identifier et de signaler les transactions suspectes qui n’avaient pas été détectées.

Les analystes de Wall Street ont estimé que cette sanction risquait d’aggraver le sentiment négatif et de susciter des inquiétudes quant aux coûts et à la durée de l’ordonnance.

Cette sanction fait suite à une ordonnance par consentement de 2024 émanant du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC), qui avait exigé de la BofA qu’elle remédie aux lacunes dans sa capacité à lutter contre le blanchiment d’argent.

Depuis fin 2023, BofA collabore avec les autorités de régulation américaines pour revoir en profondeur ses dispositifs de protection contre le blanchiment d’argent et d’autres transactions illégales.

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