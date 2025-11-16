Boeing veut apaiser les relations avec les acheteurs au sujet des retards du 777X

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tim Hepher

Boeing prévoit d'exposer le chemin vers la certification de son programme très retardé de mini-jumbo 777x lors de contacts avec les compagnies aériennes au salon aéronautique de Dubaï cette semaine, plutôt que d'utiliser l'événement pour maximiser les annonces de nouvelles commandes, a déclaré dimanche un cadre de haut niveau.

Boeing BA.N a annoncé le mois dernier un nouveau retard et a pris une charge de 4,9 milliards de dollars pour son plus grand avion bimoteur, repoussant les livraisons à 2027, sept ans plus tard que prévu à l'origine.

"Nous voulons toujours nous battre, rivaliser et gagner, mais il ne s'agit pas pour moi de commandes dans les deux ou trois jours à venir", a déclaré Stephanie Pope, directrice générale de Boeing Commercial Airplanes, avant le salon qui se tiendra du 17 au 21 novembre.

"Il s'agit de s'engager (...) et d'être transparent avec nos clients, de souligner les progrès (...) et les problèmes ou préoccupations qu'ils peuvent avoir", a ajouté Mme Pope.

Mme Pope s'exprimait après que le directeur du transporteur hôte Emirates, qui est le plus gros client de l'avion, a déclaré à Aviation Week qu'il avait été "contrarié" d'apprendre le retard par les médias.

Interrogé sur ces commentaires lors d'une réunion d'information avant le salon, Mme Pope a évité de commenter directement les discussions avec Emirates, mais a déclaré qu'il était "inacceptable pour moi qu'un de nos clients soit surpris, et notre objectif est d'être aussi transparent que possible".

Mme Pope a confirmé un rapport d'Air Current selon lequel Boeing avait obtenu l'autorisation de passer à la phase suivante et la plus importante des essais de certification du 777X.

La demande d'avions de ligne reste forte, a-t-elle déclaré aux journalistes.

Boeing mène cette année la course aux commandes face à Airbus AIR.PA après une vague de commandes programmée pour coïncider avec une visite du président américain Donald Trump dans le Golfe en mai, ce qui a incité les analystes à prédire un salon aéronautique de Dubaï plus calme qu'à l'accoutumée.

Il devrait annoncer une commande de flydubai lors de l'événement, bien qu'Airbus devrait remporter une partie du marché de la compagnie aérienne auparavant entièrement équipée de Boeing, suite à des négociations en dents de scie avant le salon, ont déclaré des sources industrielles.

Le directeur général du transporteur a déclaré à Reuters l'année dernière que sa prochaine commande serait un record après avoir acheté 175 avions Boeing en 2017.