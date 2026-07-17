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Boeing va pouvoir à nouveau délivrer des certificats pour les 737 MAX et les 787
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 20:39

par David Shepardson

L'administration fédérale de l'aviation(FAA) des Etats-Unis a annoncé vendredi au Congrès qu'elle allait autoriser Boeing BA.N à délivrer à nouveau des certificats de navigabilité pour tous les appareils 737 MAX et 787 à partir de la semaine prochaine, une étape importante pour le constructeur aéronautique américain alors qu'il accélère sa production.

Cette décision fait suite à "plusieurs mois d'examen approfondi des données et de la sécurité, qui ont démontré une qualité de production constante, et reflète la confiance de la FAA dans la capacité de Boeing à délivrer des certificats de navigabilité sous (sa) supervision", a précisé l'agence gouvernementale au Congrès, selon un courrier électronique consulté par Reuters.

La FAA avait retiré à Boeing le droit d'approuver individuellement les avions MAX en 2019 après un deuxième accident mortel impliquant un appareil de cette famille en Éthiopie, puis celui concernant les 787 en 2022 en raison de problèmes de qualité de production.

(Reportage David Shepardson, version française Benjamin Mallet)

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