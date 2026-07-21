Boeing va livrer cinq appareils 777-8 Freighters à MSC Air Cargo

A travers cette commande, le transporteur aérien de fret compte poursuivre le développement de sa flotte en s'appuyant sur le nouveau cargo gros-porteur de Boeing.

Boeing annonce que MSC Air Cargo lui a commandé 5 avions-cargos 777-8 Freighters, afin de compléter sa flotte d'appareils "cargo".

Le 777-8 Freighter, membre de la famille 777X, est conçu pour offrir une capacité de charge élevée tout en réduisant la consommation de carburant, les émissions et les coûts d'exploitation par tonne transportée, met en avant Boeing.

Chez MSC Air Cargo, on ajoute que cette commande correspond à un investissement de long terme qui vise à accompagner la prochaine phase de croissance de l'entreprise.

Boeing rapporte avoir déjà enregistré plus de 80 commandes pour son nouveau 777-8 Freighter. MSC Air Cargo devient par ailleurs le troisième opérateur européen de fret aérien à commander cet appareil.

Le titre Boeing est attendu en hausse de 0,5% à l'ouverture de Wall Street.