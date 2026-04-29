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Boeing va fournir cinq 737-9 à SCAT Airlines
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 14:31

La compagnie kazakhe poursuit la modernisation de sa flotte afin d'augmenter ses capacités et d'étendre ses liaisons long-courriers, notamment vers l'Europe.

Boeing annonce que SCAT Airlines a passé une commande ferme de 5 appareils 737-9, accompagnée de la conversion de 5 avions 737-8 existants vers ce modèle de plus grande capacité. Cette décision vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et à soutenir l'expansion du réseau international du groupe.

La compagnie prévoit d'exploiter ces appareils pour développer des routes long-courriers et introduire des liaisons entre l'Europe et l'Asie.

"Cette mise à jour de flotte nous permet de mieux répondre à la demande croissante tout en renforçant la fiabilité de notre programme de vols", a en effet souligné Vladimir Denissov, président de SCAT Airlines.

Boeing précise que son 737-9 peut accueillir jusqu'à 220 passagers et offre une autonomie de 6 110 km, tout en réduisant la consommation de carburant de 20% par rapport aux appareils remplacés.

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