Boeing; Uzbekistan Airways commande 22 787 Dreamliners
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 07:34
L'achat par Uzbekistan Airways de 14 avions 787-9, avec des options pour huit autres, modernisera sa flotte de gros-porteurs Boeing.
' Nous apprécions notre partenariat de près de 30 ans avec Uzbekistan Airways et continuerons de soutenir sa stratégie de croissance pour relier davantage la région et le monde ', a déclaré Brad McMullen , vice-président senior des ventes commerciales et du marketing de Boeing.
Valeurs associées
|212,090 USD
|NYSE
|-1,59%
