Boeing: un satellite pour des échanges quantiques

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé le lancement prévu en 2026 d'un satellite, baptisé Q4S, conçu pour démontrer les capacités d'échange quantique en orbite.



Les capacités de mise en réseau quantique dans l'espace peuvent ouvrir de nouvelles perspectives, aidant les chercheurs à recueillir davantage de données sur la Terre et l'environnement spatial.



La technologie peut ouvrir la voie à des applications dans les secteurs commercial, civil et militaire, notamment l'agriculture, la science du climat, la navigation et la communication sécurisée.



'Les capteurs quantiques sont beaucoup plus précis que les instruments de pointe actuels et les ordinateurs quantiques ont la capacité de traiter de grandes quantités de données, ce qui pourrait révolutionner de nombreux secteurs' indique le groupe.





