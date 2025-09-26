 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Boeing: Turkish Airlines commande j75 Boeing 787 Dreamliners et s'engage à acheter des 737 MAX
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 09:02

Boeing et Turkish Airlines ont annoncé une commande ferme portant sur un maximum de 75 Boeing 787 Dreamliner.

Il s'agit du plus importante acquisition d'appareils gros-porteurs Boeing jamais réalisée par la compagnie aérienne nationale.

L'accord comprend 35 appareils du modèle 787-9, 15 appareils du modèle 787-10, plus grands, et des options sur 25 Boeing 787 Dreamliner.

La compagnie aérienne a également annoncé son intention d'acheter jusqu'à 150 appareils 737 MAX supplémentaires, ce qui constituera sa plus importante commande d'appareils monocouloirs Boeing une fois finalisée.

' Nous sommes impatients de continuer à soutenir Turkish Airlines dans l'expansion de ses activités ' a déclaré Stephanie Pope, présidente et DG de Boeing Commercial Airplanes.

