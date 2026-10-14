Boeing tient la cadence, les analystes apprécient mais restent vigilants

L'avionneur a rapporté avoir livré 57 appareils en septembre et 475 depuis le début de l'année, des cadences qui rassurent les analystes. Jefferies et RBC maintiennent ainsi leurs recommandations positives sur le titre, tandis qu'AlphaValue voit à nouveau en Boeing un concurrent crédible d'Airbus sur le plan opérationnel. La certification du 737 MAX 10 et la montée en puissance de la production restent toutefois déterminantes pour la suite.

La série de chiffres publié hier soir par l'avionneur a rassuré les observateurs : 57 avions livrés en septembre (dont 43 modèles 737 MAX et huit 787 Dreamliner), 161 livraisons sur l'ensemble du troisième trimestre (contre 160 un an auparavant), des livraisons en hausse de 8% sur un an depuis le début de l'année, ou encore 165 commandes enregistrées en septembre qui viennent porter le carnet de commandes à 6 863 unités...

Ces chiffres constituent un signal clairement positif pour AlphaValue. A tel point que Saïma Hussain, qui suit le dossier au sein du bureau d'études, juge même désormais "prudente" l'attente du marché de 600 livraisons annuelles. En effet, Boeing n'a plus besoin que de 42 livraisons mensuelles au quatrième trimestre pour atteindre ce seuil, contre 108 pour Airbus afin de réaliser son objectif de 870 appareils. "La question essentielle est de savoir jusqu'où Boeing pourra encore augmenter ses livraisons" en 2027, s'interroge l'analyste.

De son côté, Sheila Kahyaoglu, analyste chez Jefferies confirme son conseil "achat" sur le titre, avec une cible inchangée de 265 USD. Malgré des livraisons trimestrielles légèrement inférieures à ses attentes, le broker prévoit la livraison de 659 appareils en 2026, puis 761 en 2027. La spécialiste ajoute que l'accélération des cadences et la normalisation du besoin en fonds de roulement devraient porter la génération de trésorerie disponible à 4,8 MdsUSD en 2027.

Chez RBC Capital Markets, Ken Herbert maintient aussi sa "recommandation surperformance", avec une cible de 265 USD. Le courtier accueille favorablement les chiffres de septembre, mais souligne que la stabilisation de la production du 737 MAX à 47 appareils par mois prend plus de temps que prévu. Une accélération significative des livraisons reste, selon lui, conditionnée à la certification du MAX 10. RBC estime que les investisseurs privilégient désormais la capacité de Boeing à honorer son carnet de commandes plutôt que les nouvelles prises de commandes.

Enfin, AlphaValue ajoute que "le redressement industriel est crédible", même si la rentabilité reste en retrait et que la division avions commerciaux devrait demeurer déficitaire jusqu'en 2027.

Cette amélioration bénéficie également à Ryanair et Lufthansa, fortement exposées aux appareils Boeing. Pour Airbus, le retour de son rival ne constitue pas encore une menace commerciale, mais Boeing redevient progressivement une référence opérationnelle crédible, juge l'analyste.

Hier, le titre a reculé de 1,6% à Wall Street et bouge peu aujourd'hui à l'ouverture de Wall Street ( 0,1%).