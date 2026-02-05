Boeing signe le plus important contrat d'échange de trains d'atterrissage de son histoire au salon de Singapour
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 09:51
Boeing annonce avoir conclu, à l'occasion du Singapore Airshow, le plus grand contrat de "Landing Gear Exchange" (LGE) jamais signé par le groupe. L'accord porte sur plus de 75 appareils exploités par le groupe Singapore Airlines (SIA), incluant des 737 MAX et des 787.
Ce programme permet une plus grande flexibilité dans la planification des opérations de révision des trains d'atterrissage, afin d'optimiser leur durée de vie utile tout en réduisant les temps d'immobilisation des appareils.
William Ampofo, vice-président senior Parts & Distribution and Supply Chain de Boeing Global Services, souligne que ce partenariat vise à fournir des pièces "plus rapidement et au plus près des opérations", afin de limiter les interruptions d'exploitation.
Le dispositif repose sur un stock géré et un réseau de partenaires, réduisant la nécessité pour les compagnies de détenir des pièces de rechange sur site et améliorant la fiabilité opérationnelle des flottes. L'accord s'inscrit dans l'offre après-vente plus large de Boeing, couvrant la distribution de pièces, la gestion des réparations et les solutions logistiques.
Le titre Boeing a gagné 1,2% hier et signe une progression de l'ordre de 9% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|235,850 USD
|NYSE
|+1,19%
A lire aussi
-
La dépression Leonardo, septième tempête depuis le début de l'année, a frappé mercredi la péninsule ibérique avec des précipitations de plus de 40 cm, faisant un mort au Portugal et entraînant l'évacuation de milliers de personnes, ainsi que la paralysie du trafic ... Lire la suite
-
Le groupe danois Vestas, premier fabricant européen d'éoliennes, a enregistré le chiffre d'affaires "le plus élevé de son histoire" et un bénéfice net qui a grimpé de 55% en 2025 grâce à un carnet de commandes très rempli, selon son rapport annuel publié jeudi. ... Lire la suite
-
"Très fatigué" mais heureux, le Français Tom Félix, acquitté mardi au terme de son procès en Malaisie pour détention et trafic de stupéfiants, a atterri jeudi matin à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, après plus de 900 jours de détention et la menace d'une ... Lire la suite
-
La Chine a exclu de participer à des discussions sur l'arme suprême et l'Otan a appelé à la retenue jeudi, alors que le dernier traité de désarmement nucléaire liant Etats-Unis et Russie vient d'expirer, ravivant les craintes de prolifération. "Les capacités nucléaires ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer