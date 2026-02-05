 Aller au contenu principal
Boeing signe le plus important contrat d'échange de trains d'atterrissage de son histoire au salon de Singapour
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 09:51

Le constructeur américain renforce sa relation avec le groupe Singapore Airlines à travers un accord couvrant plus de 75 appareils des flottes 737 MAX et 787.

Boeing annonce avoir conclu, à l'occasion du Singapore Airshow, le plus grand contrat de "Landing Gear Exchange" (LGE) jamais signé par le groupe. L'accord porte sur plus de 75 appareils exploités par le groupe Singapore Airlines (SIA), incluant des 737 MAX et des 787.

Ce programme permet une plus grande flexibilité dans la planification des opérations de révision des trains d'atterrissage, afin d'optimiser leur durée de vie utile tout en réduisant les temps d'immobilisation des appareils.

William Ampofo, vice-président senior Parts & Distribution and Supply Chain de Boeing Global Services, souligne que ce partenariat vise à fournir des pièces "plus rapidement et au plus près des opérations", afin de limiter les interruptions d'exploitation.

Le dispositif repose sur un stock géré et un réseau de partenaires, réduisant la nécessité pour les compagnies de détenir des pièces de rechange sur site et améliorant la fiabilité opérationnelle des flottes. L'accord s'inscrit dans l'offre après-vente plus large de Boeing, couvrant la distribution de pièces, la gestion des réparations et les solutions logistiques.

Le titre Boeing a gagné 1,2% hier et signe une progression de l'ordre de 9% depuis le début de l'année.

