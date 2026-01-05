Boeing renouvelle son engagement auprès de l'Experimental Aircraft Association
Boeing a officialisé la reconduite de son parrainage de niveau "Platine" avec l'Experimental Aircraft Association (EAA), l'Association pour l'aviation expérimentale, pour une durée de trois ans. Cet accord porte spécifiquement sur la convention annuelle EAA AirVenture Oshkosh.
Le groupe indique conserver les droits d'appellation de la zone centrale, la Boeing Plaza, afin que son nom continue à être associé à l'espace principal du rassemblement aéronautique, et maintient la gratuité d'entrée pour les mineurs, une mesure ayant déjà bénéficié à 500 000 jeunes.
Chris Raymond, directeur général de Boeing Global Services, souligne que cet événement est en effet "une scène idéale pour présenter les divers produits et services de Boeing".
Outre le soutien aux activités de l'espace KidVenture, l'avionneur reste le parrain principal de WomenVenture, programme dédié aux femmes dans l'aéronautique. Jack Pelton, p.-d.g. de l'EAA, a salué ce partenariat historique débuté en 2011, essentiel pour inspirer les futurs professionnels du secteur dans un contexte de croissance des segments commerciaux et militaires.
