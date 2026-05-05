Boeing renforce la formation des pilotes d'Alaska Airlines via "Virtual Airplane"
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 18:10
Boeing annonce la signature d'un accord de licence avec Alaska Airlines pour sa plateforme Virtual Airplane, officialisée lors du World Aviation Training Summit (WATS) à Orlando.
Développée avec la participation active de la compagnie, cette solution modulaire permet aux pilotes de s'entraîner à des procédures réalistes en dehors des simulateurs traditionnels, via une application accessible sur ordinateur et tablette.
L'outil vise à standardiser la formation, réduire le temps d'adaptation aux simulateurs et accélérer la montée en compétence des pilotes.
Peu après 18h à Paris, Boeing progressait de 1,6% à Wall Street.
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