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Boeing renforce la formation des pilotes d'Alaska Airlines via "Virtual Airplane"
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 18:10

Le groupe aéronautique étend l'adoption de sa solution numérique de formation, conçue pour améliorer l'efficacité et la préparation des équipages.

Boeing annonce la signature d'un accord de licence avec Alaska Airlines pour sa plateforme Virtual Airplane, officialisée lors du World Aviation Training Summit (WATS) à Orlando.

Développée avec la participation active de la compagnie, cette solution modulaire permet aux pilotes de s'entraîner à des procédures réalistes en dehors des simulateurs traditionnels, via une application accessible sur ordinateur et tablette.

L'outil vise à standardiser la formation, réduire le temps d'adaptation aux simulateurs et accélérer la montée en compétence des pilotes.

Peu après 18h à Paris, Boeing progressait de 1,6% à Wall Street.

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