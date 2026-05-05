Cosm Domes souhaite créer une expérience immersive dans l'univers de “Harry Potter” – bière au beurre comprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les partenariats aux paragraphes 2 et 7) par Danielle Broadway

En transformant les soirées cinéma en famille en spectacles immersifs et en offrant aux spectateurs une place au premier rang pour les événements sportifs, la société américaine Cosm Domes souhaite proposer à ses clients un nouveau type de divertissement immersif: un dôme LED gigantesque.

“On a l'impression d'être à l'intérieur du film. Ça semble réel”, a déclaré à Reuters Jay Rinsky, fondateur et directeur général de Little Cinema, le studio de création qui a collaboré avec Cosm et MakeMake Entertainment pour créer ces “expériences de réalité partagée”.

Cosm a jusqu’à présent ouvert des dômes à Los Angeles et Dallas, et prévoit d’autres sites à Atlanta, Détroit et Cleveland.

Les projections s’accompagnent de mets et de boissons à thème ainsi que de séances photos, et les fans sont encouragés à se déguiser en leurs personnages préférés.

Par exemple, en regardant la version en réalité partagée du film “Harry Potter et la pierre philosophale”, créée en partenariat avec Warner Bros, le public peut également boire une bière au beurre, une boisson gazeuse sans alcool au goût de caramel au beurre, très appréciée des élèves de Poudlard.

“La réalité partagée combine le physique – avec nous tous réunis – et la technologie numérique”, a déclaré Alexis Scalice, vice-présidente du développement commercial et du divertissement chez Cosm.

Cosm, Little Cinema et Warner Bros Pictures WBD.O ont lancé leur collaboration multi-films en 2025 avec des projections immersives de “Matrix”, suivies de “Charlie et la chocolaterie”.

La projection du premier “Harry Potter” marque le 25e anniversaire du film qui a porté pour la première fois à l’écran les livres de J.K. Rowling sur le jeune sorcier.

La technologie de Cosm vise à créer une expérience de nouvelle génération, avec des images qui donnent au public l’impression de voler à travers Poudlard ou de jouer au Quidditch sur des balais.

Rinsky a déclaré que le processus était complexe et avait nécessité des années de travail. Le plus grand défi, a-t-il expliqué, a été d'adapter un cadre de film rectangulaire traditionnel pour qu'il s'adapte à un dôme, un saut créatif qui a contribué à redéfinir ce que pouvait être le cinéma.

“Le film est toujours le héros et nous ajoutons une dimension émotionnelle grâce à la narration visuelle”, a déclaré Rinsky.