Boeing remporte jusqu'à 2 MdsUSD de contrats aux USA, titre attendu en forte hausse

Le groupe aéronautique fournira deux satellites de télécommunications sécurisées dans le cadre d'un programme destiné à prolonger les capacités de communication de l'armée américaine à travers le monde.

Boeing annonce que l'US Space Force l'a sélectionné pour la prochaine phase du programme Mobile User Objective System Service Life Extension (MUOS SLE), visant à prolonger et renforcer les capacités de communications militaires sécurisées à l'échelle mondiale.

Le contrat, d'une valeur pouvant atteindre 2 MdsUSD, porte sur la fourniture de deux satellites de télécommunications à bande étroite, destinés à assurer des communications vocales et des échanges de données essentiels dans des environnements difficiles. La livraison du premier satellite est prévue pour 2031.

Construit sur la plateforme 702MP de Boeing, le système doit accroître la capacité de communication, réduire les interférences et améliorer la connectivité pour les opérations militaires terrestres, navales et aériennes. Le groupe souligne également son expérience dans les communications UHF (Ultra High Frequency, ultra haute fréquence) et sa participation au développement de la constellation MUOS actuellement en service.

Le titre est attendu en forte hausse à l'ouverture de Wall Street, aux alentours de 7%.